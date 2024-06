Una confusión derivó en robo de chapas en viviendas de barrio de Concordia

Una confusión generó que vecinos reclamaran la culminación de sus viviendas y, por otro lado, otras personas llegaran al barrio Agua Patito, que tiene un grupo de 105 personas y otro de 145. Este último está con un avance importante y desparejo por unidades de viviendas. Por tal motivo, dicha confusión ocasionó el robo de algunas chapas de las casas en construcción.



El subjefe de la Departamental Concordia, Luis Cristian Valdez, comentó cómo fue el hecho: “En el barrio Agua Patito, que son casillas que están a medio construir y es plan nacional del Gobierno. No hay construcción hasta el momento. El miércoles el personal municipal comenzó a retirar las chapas que hay en las viviendas. Lo hizo en forma preventiva para evitar algún robo y, según tengo entendido, estas viviendas van a tener terminación con recursos del gobierno provincial y municipal”.



Sin embargo, algo inesperado sucedió cuando empezaron a retirarlas: “La gente del barrio interpretó que el barrio no se iba a construir más y se manifestaron, algunos con intenciones de apoderarse de algunas chapas que lamentablemente lograron retirar y otros queriendo llegar a una respuesta”.



Por tal motivo, personal policial y municipal se presentaron este domingo por la tarde, donde “tuve una reunión con los vecinos en la que manifesté que era una malinterpretación”.



Sobre la escena con la que se encontraron, el comisario afirmó que “era un caos y nadie entendía nada”. Asimismo, apuntó “contra los vivos de siempre que aprovechan la oportunidad y hacen lo que no les corresponde y afectan al resto de la gente que sí necesita su vivienda y que está velando hacerse de su techo”.

¿Cómo continúa la causa? Valdez aseguró que “el secretario de Gobierno acaba de radicar una denuncia por la faltante de chapas que se llevaron lamentablemente esta gente. Puse en conocimiento al fiscal Guerrero y en estos momentos nos encontramos abocados en recuperar los elementos que se han robado y a ponerle un manto de claridad a esta situación”.