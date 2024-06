Búsqueda de Loan: qué elementos secuestraron en la casa de ex empleada municipal

Claves del allanamiento en la casa de la ex empleada municipal

La investigación en torno a la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña dio un giro significativo con el allanamiento en la vivienda de Victoria Caillava y Carlos Pérez, ex empleada municipal y ex prefecto, respectivamente, en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. Los investigadores incautaron una serie de elementos que podrían arrojar luz sobre el paradero del niño.Entre los objetos secuestrados se encuentran bolsas, sábanas, y un trapo que cubría un misterioso objeto excavado en el jardín. Estos elementos, junto a otros no especificados, serán sometidos a análisis forense en busca de posibles rastros de ADN, huellas dactilares u otras pistas que puedan vincular a los sospechosos con la desaparición de Loan.La vivienda, que permanecerá bajo custodia policial, se ha convertido en el epicentro de la investigación. Caillava, quien fuera amiga de la abuela de Loan y estuviera presente en el almuerzo donde desapareció el menor, ha sido detenida junto a su esposo y el comisario Walter Maciel. La Municipalidad de 9 de Julio, por su parte, tomó la decisión de despedir a Caillava de su cargo como directora de Producción.La investigación, que inicialmente se centraba en la búsqueda del niño, ha dado un giro inesperado al incluir la hipótesis de trata de personas. La Fiscalía Federal de Goya, a cargo del caso, ha solicitado la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para profundizar en esta línea de investigación.Bolsas.Sábanas.Un trapo cubriendo un misterioso objeto excavado en el jardín.Residencia de Victoria Caillava y Carlos Pérez, ex empleada municipal y ex prefecto.Bajo custodia policial para análisis forense.Detención de Caillava, Pérez y el comisario Walter Maciel.Despido de Caillava de su cargo municipal.Hipótesis de trata de personas cobra fuerza.Colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).Cientos de efectivos policiales, bomberos y agentes municipales.Rastrillajes en campos y lagunas de la zona.Allanamiento en la vivienda ofrece esperanza de encontrar a Loan.