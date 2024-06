Desmienten la “pista entrerriana” sobre Loan: “No tenemos nada que ver”

“No entendemos por qué nos involucraron a nosotros que no tenemos nada que ver, hay que ser cuidadosos con lo que se dice”, expresó Máximo, vecino de Ibicuy que trabaja como docente y salió al cruce de Matías, un parrillero que asegura que, en la noche del jueves 13 de junio, mismo día de la desaparición de Loan, vio al niño con dos hombres y una mujer que pararon a cenar en la parrilla ubicada a 100 metros del puesto caminero sobre ruta nacional 12.Describió la ropa que llevaba el niño, dijo que le contó que se llamaba Loan y que lo notó triste. Esos datos fueron expuestos ante la Policía de Villa Paranacito y allí nació la “pista Entre Ríos” en el caso de la desaparición de Loan en Corrientes.Al respecto, el docente aclaró que. El parrillero reconoció a Máximo como una de las personas que andaba con un niño, pero cuando vio la foto de Eliseo, aseguró que no era el que él había visto esa noche.“Es más fácil decir: perdóname, me equivoqué, no llegar a tengamos que salir a perder tiempo y revisar cámaras., manifestó Máximo.Detalló que con el matrimonio y Eliseo salieron el jueves a las 13 desde Ibicuy, fueron a la basílica del Padre Ignacio en Rosario y regresaron por la autopista Rosario-Campana, ingresaron por Zárate y pararon en la parrilla. Todos ellos viven en Ibicuy, a 40 kilómetros de la parrilla., explicó Máximo.“Escuché todo lo que contaba el muchacho de la parrilla, la misma descripción, el mismo horario. . . el nene cuando se bajó y salió a caminar, estuvo hablando con los parrilleros, con la chica que tiene kiosquito, y dijimos: vamos a ir a hablar para que se desestime esa exposición. Con Alberto, el papá de Eliseo, dimos todos nuestros datos a la Policía, y el jefe nos dijo que fuéramos a la parrilla a ver si los chicos reconocían que éramos nosotros los que estuvimos esa noche. Justo el parrillero que afirma que el nene es Loan, no estaba en la parrilla. Los otros chicos sí reconocieron que éramos nosotros”, manifestó el docente en“Aclaramos que la familia que estuvo ahí éramos nosotros y era Eliseo, no Loan”, afirmó.“Eliseo ha escuchado hablar de Zárate o Campana, ya está familiarizado con esos lugares, pero Loan que es de Corrientes no creo “, manifestó Máximo en relación a lo que dijo el parrillero Matías, que el niño le habría dicho que iba a Campana., nosotros bajamos en la estación de servicio de Zárate, donde el nene compró un huevito, más las cámaras del puente. Y el tío de Eliseo trabaja en la Policía Caminera, y cuando íbamos lo saludamos, si revisan las cámaras está todo”, completó.-que todavía debe ser peritada- fue hallada en una casa ubicada entr