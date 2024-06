Dos semanas sin hallar a Enrique, el hombre de 74 años se perdió en un campo

Policiales Buscan a hombre de 74 años que lleva 40 horas perdido en campos de Villaguay

, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz, dio cuenta Elonce.Según explicaron desde la fuerza, la búsqueda se centra en la Ruta 127, altura del kilómetro 100, en un campo ubicado antes de llegar a la ciudad de Alcaraz, que tiene un acceso de tierra, se indicó a Elonce.Enrique Fabiani, un jubilado de 74 años, salió a cazar hace dos semanas a un campo en Villaguay, Entre Ríos, junto a su hijo y un amigo, y desdeSegún la reconstrucción de las horas en las que se extravió, los tres llegaron a una zona de montes y fue ahí donde perdieron el rastro de Fabiani. En ese momento, el hombre de contextura robusta, calvo y con barba, vestía gorra sin visera camuflada, botas de goma y riñonera.pero en un momento no lo vieron más y tampoco regresó al lugar en el que se tenían que reunir”, recordó y agregó que el hombre “tiene episodios en los que se desorienta”.Según relataron allegados, llegaron caminando a la zona de montes de la localidad de Alcaraz, cerca de Bovril (Departamento La Paz), donde lo perdieron de vista.El hombre, que estaba armado con una escopeta de caza, fue visto por dos personas. La primera, un maquinista que realizaba trabajos en la zona y, la segunda, un hombre desde una vivienda, que se asustó al notar que portaba un arma. Según los datos dados a conocer, en ese momento faltaban pocos minutos para la medianoche.Luego, trascendió que una cámara de seguridad, instalada en un predio cercano, captó el recorrido de una camioneta que llamó la atención de Sebastián Tavela, yerno de Fabiani.El vehículo, relató, fue captado a la medianoche cerca de la ubicación donde estaba el hombre de 74 años y, minutos después, saliendo del lugar. "Es llamativo que para hacer un recorrido de 15 o 20 minutos, la 'chata' haya demorado 40", especuló en declaraciones a medios santafesinos.Los familiares destacaron la ayuda recibida y el amplio operativo que se había desplegado para hallar al hombre, ya que, involucró a alrededor de 100 personas. Los bomberos y la policía lo buscaron por todos lados, pero hasta el momento, no se produjeron resultados. “Los perros siguieron el rastro por algunos metros, pero después se esfuma, en el mismo camino. Estaba perdido y seguramente no se metió nuevamente al monte", aseguró uno de sus familiares.Además, se lanzó una campaña de búsqueda a nivel nacional, por la cual, quien pueda aportar información, se le solicita que se comunique al 134 o al 342 4300285, 3404 519488.