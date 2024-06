Abuso contra periodista: un nuevo video complicaría a futbolista de Vélez

Foto: Sebastián Sosa, quien vería más complicada su situación judicial. Crédito: Archivo Elonce

Sebastián Sosa está imputado como partícipe secundario por abuso sexual agravado en la causa que se inició luego de la denuncia de una periodista deportiva tucumana contra él y otros tres futbolistas que en ese momento se desempeñaban en Vélez. El arquero goza de libertad con restricciones que le impiden salir del país sin autorización judicial. Mientras la investigación avanza, surgieron varios videos que complican aún más su situación.



En las imágenes se puede ver al arquero uruguayo salir en dos oportunidades de la habitación donde se encontraba la joven y también sus compañeros de equipo: a la 1.24 y a las 2.13. En ambas ocasiones está vestido tan solo con un short y sin remera.



Cerca de las 8.32, el video lo muestra sacando una bolsa de color negra que, según la querella, tendría todas las latas de cerveza que se consumieron esa noche y otras evidencias cruciales para el caso. La omisión de Sebastián Sosa en su declaración en el caso de abuso sexual Sebastián Sosa omitió mencionar que salió dos veces de la habitación esa noche mientras la denunciante estaba con los jugadores en la habitación 407.



La joven denunciante dijo ante la Justicia que las declaraciones del arquero fueron contradictorias: aunque por un lado dijo haber visto que “todo era normal” en la habitación, por el otro lado sostuvo que se quedó dormido.



En su declaración, además, el exarquero de Vélez afirmó que juntó las latas de cerveza y las puso en una bolsa de color negra, pero no dijo que él mismo las habría tirado.



Esta omisión generó sospechas entre los abogados de la joven periodista. Sostienen que el video muestra al arquero uruguayo actuando de manera que podría ser interpretada como un intento de eliminar pruebas.



Mientras tanto, el arquero busca volver a jugar al fútbol y ya recibió un ofrecimiento por parte de Miramar Misiones de Uruguay. Si bien, está libre para negociar con cualquier club, necesita una autorización de parte del Tribunal para salir del país.



José Florentín, Abiel Osorio y Braian Cufré, tres de los cuatro exfutbolistas de Vélez acusados de abuso sexual, cumplen prisión domiciliaria hace más de dos meses en una casa ubicada dentro de un exclusivo country de Tucumán.



Los tres futbolistas pasan sus días en el country La Arboleda, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Al no haber stock de tobilleras electrónicas para controlar sus movimientos, se había ordenado una consigna policial permanente, que según un informe de TN no se cumplió. La medida la había dictado la jueza Eliana Gómez Moreira el 21 de marzo pasado.



