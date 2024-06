Policiales Hospitalizaron a dos niñas que fueron atropelladas por un vehículo en Ruta 12

Un siniestro vial con importantes daños materiales ocurrió el martes a la altura del kilómetro 362 de Ruta 12, entre Hernández y Betbeder, en el Departamento Nogoyá.Fuentes policiales señalaron que "una pareja se desplazaba en una camioneta, con dirección a Libertador General San Martín cuando, por causas a determinar, el conductor perdió el control de la unidad, impactando contra el guardarrail".El rodado sufrió roturas se consideración, pero los ocupantes no presentaron lesiones.Como consecuencia, el rodado quedó sobre la cinta asfáltica, a la espera de la grúa para ser remolcado. "No hubo terceros involucrados", aclararon a FM Estación Plus Crespo.