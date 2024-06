Tenía 2,50 de alcohol en sangre, el conductor que volcó su camioneta en puente

tenía 2,50 gramos de alcohol en sangre

El hombre que conducía una camioneta alcoholizado y casi cae en un puente,, confirmó el jefe Departamental de Policía de San José de Feliciano, José Luis Luna, a Elonce.Cabe recordar que el accidente ocurrió a metros del arroyo Coronel, ubicado en intersección de calles Rocamora y Perón, de barrio San Antonio, en San José de Feliciano. Ocurrió en horas de la noche de este domingo y no hubo lesionados. El vehículo era guiado por un hombre que transitaba acompañado por sus dos hijos menores de edad, quienes fueron retirados de la escena por familiares, sin querer recibir asistencia médica. No obstante, fueron observados por el médico policial, quien verificó que no tenían ningún tipo de lesión.El conductor llevaba cinturón de seguridad, de los niños no se sabe”.Al ser consultado por el estado de salud de los dos niños, ambos menores de diez años, sostuvo que “afortunadamente están fuera de peligro, tras el hecho tuvimos que localizar a algunos familiares para que los retiren del lugar”.Acto seguido, dio cuenta que "se trabaja para establecer cómo ocurrió el accidente, ya que la ruta para circular está bien, solo que es un poco angosta. Se estima que el vehículo no fue tan fuerte porque si no hubiera caído al agua”.Finalmente, Luna destacó que resta determinar el grado de responsabilidad del conductor respecto a los niños.