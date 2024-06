Volcó y quedó a pocos metros de un arroyo: conducía ebrio e iba con sus hijos

El conductor de una camioneta Ecosport, perdió el control del rodado que volcó y terminó a pocos metros del arroyo Coronel, ubicado en intersección de calles Rocamora y Perón, de barrio San Antonio, en San José de Feliciano. Ocurrió en horas de la noche de este domingo y no hubo lesionados.El vehículo era guiado por un hombre que transitaba acompañado por sus dos hijos menores de edad, quienes fueron retirados de la escena por familiares, sin querer recibir asistencia médica. No obstante, fueron observados por el médico policial, quien verificó que no tenían ningún tipo de lesión.La Fiscalía local en turno dispuso que intervengan inspectores municipales para las actuaciones pertinentes, mientras que el galeno de la Policía diagnosticó que el conductor presentaba “signos de ebriedad, aliento etílico y marcha insegura”.Esto fue corroborado por el personal de Tránsito mediante el test de alcoholemia, el cual arrojó “un resultado altamente positivo”, según publica el portal