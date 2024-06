Crímenes de joven y su hermanita: cómo atraparon cinco días después al acusado

Policiales Detuvieron al presunto autor del doble femicidio en Monte Caseros

La Policía de Corrientes detuvo este domingo a un hombre que es señalado como el principal sospechoso de un doble homicidio cometido el martes en el paraje Parada Acuña. Antonio Villalba (41) era buscado desde el martes al anochecer con drones, perros y un ejército de policías de infantería., quien habría intentado impedir que el acusado abusara sexualmente de la menor. Antonio Villalba, alias "Antoñito" de 42 años, estaba tirado boca abajo, entre pastos y piedras, debajo de la construcción inconclusa de una vivienda."Estuvimos a punto de atraparlo en tres oportunidades. No solo escapaba para evitar que lo arresten por lo que hizo, sino que además vigilaba nuestros movimientos desde la oscuridad y cuando comenzó a cerrarse el cerco, cambiaba de lugar. Esto lo agotó y no tuvo muchas salidas. Ninguno de nosotros quería a volver a nuestras casas hasta no encontrarlo y que se haga justicia por las dos víctimas", explicó un alto jefe policial que pidió reserva de identidad.Tras la detención, VillalbaFernando Irastorza de la ciudad de Curuzú Cuatiá, bajo una férrea custodia policial de varios móviles. Por algunas horas y hasta que el detenido fue acomodado en el nosocomio, una veintena de uniformados rodeó la cuadra y aseguró el perímetro.Los médicos van a trabajar para estabilizar médicamente al detenido y hoy, luego de que reciba el alta médica y hospitalaria,, donde será indagado por las autoridades judiciales que llevan la investigación de este caso, que conmocionó a la comunidad correntina y que tuvo trascendencia nacional.La investigación se disparó cerca de las 18.30 del martes, apenas unos minutos después que el peón rural Miguel Andrés Zárate (24) retornara de la estancia donde trabaja. Cuando se dirigía a su casa, vio que un amigo al que le había dado alojamiento mientras buscaba trabajo en la zona, se alejó corriendo.La hipótesis sobre la que trabajan los investigadores es que Villalba habría acosado sexualmente a la nena y ésta acudió a su hermana. Una versión indica que por ese hecho, Zárate le pidió al ahora detenido que se fuera de la casa y buscara otro alojamiento.Es por eso que no se descarta que el crimen de la menor haya ocurrido durante un intento de ataque sexual. Y que Isondú haya sido asesinada cuando encontró al ahora prófugo estrangulando a la nena.La médica policial estableció que los asesinatos ocurrieron cerca de las 16.00 del martes y Zárate arribó al lugar cerca de las 18.30, lo cual fue corroborado por su empleador, quien lo llevó hasta las inmediaciones de la vivienda con su camioneta. Ese testimonio lo desvinculó totalmente del hecho.En la escena del crimen se secuestraron tres teléfonos celulares, un machete y un cuchillo. Además, debajo de la cama de Aitana había un par de zapatillas con manchas de sangre.