Abogada de Christe solicitará su libertad en una audiencia este lunes

Foto: Mariana Barbitta y Jorge Julián Christe, en una de las audiencias de años atrás. Crédito: Archivo Elonce

Jorge Julián Christe vuelve a ser noticia por intermedio de su abogada, Mariana Barbitta, que volverá a insistir en su libertad en una audiencia que se desarrollará este lunes en los pasillos del Poder Judicial de Paraná. En este caso, precisó que utilizará el recurso del Habes Corpus para "exigir su libertad". Cabe destacar que el hombre está acusado de ser quien mató a Julieta Riera y actualmente se encuentra a la espera de un nuevo juicio.



Actualmente, el hombre continúa en cumplimiento de su prisión domiciliaria en un departamento ubicado en calles Santa Fe y Malvinas. "Christe sigue preso. Una persona inocente no puede estar detenida. Ya se confirmó que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento, entonces no puede estar detenido. Nosotros vamos a insitir con la libertad y vamos a interponer un nuevo Habes Corpus para exigir la libertad. No puede estar más detenido: tiene que salir en libertad ahora mismo", expresó su abogada defensora en diálogo con Entre Ríos Ahora.



En base a los fundamentos en los que sostiene que Christe debe estar libre, explicó: "si se continúa privando de la libertad a Julián Christe en el marco de un proceso que desde sus orígenes hasta el final ha demostrado deficiencias y arbitrariedades, el Poder Judicial de Entre Ríos continuaría perpetrando un modelo ilegitimo de enjuiciamiento penal". La muerte de Julieta Riera El 30 de abril de 2020, la joven cayó desde el balcón del quinto piso de un departamento ubicado en calle San Martín 918, donde previamente Christe, quien era su pareja, la había ahorcado. El hecho tuvo lugar entre las 2:20 y las 2:50 horas.



Desde ese momento, la Justicia determinó que el hijo de la jueza Ana María Stagnaro, cumpla prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 a la espera de la definición de su situación.



Luego de un tiempo, fue el segundo juicio por jurado en el que se lo condenó a cadena perpetua por el crimen. Sin embargo, la Justicia presentó la apelación y, luego de varias medidas, consiguió que el dictamen sea anulado. Por este motivo, la familia se mostró muy dolorida y así lo dejó en claro su madre, Ana Brugo, en diálogo con Elonce: “Siento impotencia donde son golpes que no esperábamos. Siempre fuimos con la verdad y otra vez de nuevo, es duro y triste”.



El nuevo juicio contra Christe no será pronto. La Fiscalía adelantó que irá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra este fallo que considera injusto por varias razones. Buscarán que el máximo tribunal del país lo anule para que se confirme la condena a Christe definitivamente. En general, entre que la Procuración General de la Nación emite su dictamen y la Corte define, pasan un par de años por lo menos.