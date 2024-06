Robaron en centro tradicionalista de Paraná Campaña: cargaron todo en camioneta

El Centro Tradicionalista “El Estribo” de Sauce Montrull fue el blanco de un robo. Delincuentes, ingresaron durante la madrugada y se llevaron electrodomésticos y accesorios para caballos. El hecho ocurrió en el establecimiento, ubicado en Ruta 12 kilómetro 12. El referente cultural, Hernán Rondán Grasso, brindó detalles sobre lo ocurrido a Elonce y lamentó que “estas personas en vez de pensar cosas malas, deberían intentar progresar a través del estudio y trabajo”.Sobre como ocurrió el hecho, el folclorista mencionó que “los delincuentes habrían cortado el alambrado de la parte de atrás del predio e ingresaron con una camioneta y tras forzar la puerta del frente sustrajeron todo lo que pudieron”.En este sentido, amplió que “los vecinos habrían visto la camioneta, pero tal vez pensaron que se trataba de una mudanza o alguien conocido, no imaginaron que se trató de un robo”.Asimismo, expresó que “robaron bozales, apero, riendas, frenos, cabezales, pretal, y demás. “Son elementos que visten a los caballos y cada cosa tiene su recuerdo”.“Tenemos una desazón, impotencia y hasta un poco de bronca cuando suceden estos hechos”, dijo al señalar que les robaron muchos “afectos sentimentales” como el emprendado de caballos.“Este lugar siempre congregábamos a amigos y la familia, en pos de mantener la identidad y la cultura. Es una lástima que haya ocurrido esto, estas personas que realizan estas cosas, en vez de pensar en cosas de malhacer deberían ver la manera de progresar desde el estudio y el trabajo”, sentenció.Al reflexionar sobre lo ocurrido, contó que “necesitamos leyes que no amparen estos hechos”Por otra parte, destacó que “el accionar de la policía, durante la madrugada fue muy importante, tanto en el lugar como alrededores”, dijoFinalmente, amplió: “Es la primera vez que ocurre esto en la Asociación, pero en la zona no. Semanadas pasadas hubo hechos delictivos de estas características. El modus operandi es: los delincuentes primero pasan en moto y pispean la zona, luego vuelven con una camioneta”