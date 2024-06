Video: violento intento de robo de moto en barrio San Agustín de Paraná

Un vecino de barrio San Agustín de Paraná fue víctima de un violento intento de asalto durante la noche del lunes en calle Los Minuanes; el hecho de inseguridad quedó registrado en una cámara de seguridad y en las imágenes puede verse cómo el malviviente ataca al joven y éste, en defensa propia, lo golpea con el casco.“Fue todo muy rápido. Ni bien bajé de la moto, se me abalanzó uno como para querer robarme; cuando vi el arma blanca, traté de defenderme como pude y cuando tuve la oportunidad, le rompí el casco en la cabeza”, contó la víctima del hecho de inseguridad.De acuerdo al relato del damnificado, el ladrón tenía pasamontañas y logró darse a la fuga.Por temor a represalias, la víctima no quiso dar a conocer su identidad, pero a través deexigió a Alumbrado Público el cambio de farolas por luces LED. “Esta zona es una boca de lobos”, aseguró la víctima del robo.“Los vecinos tenemos mucho miedo, sobre todo cuando cae la noche porque hay farolas que no andan y otras que no alumbran bien”, contó al mencionar que los delincuentes aprovechan la oscuridad para delinquir.