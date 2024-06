Ferrocarril chocó con un camión: “el tren venía tocando bocina”, dijo un testigo

Un accidente de tránsito, ocurrió este lunes en horas de la mañana, en el cruce de calle Concejal Veiga y las vías, de la ciudad de Concordia.Una formación del Belgrano Cargas, que iba sin cargas y se dirigía hacia Monte Caseros (Corrientes), impactó contra un camión con acoplado. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero el tránsito estuvo interrumpido en la zona, durante varias horas.“Fue un estruendo grande y eso que el tren, pudo accionar los frenos, pero igual impactó al camión en el eje trasero”, dijo un comerciante que tiene su local a pocos metros del lugar del accidente y agregó que “el tren venía con las luces prendidas y la bocina a fondo desde hacía cinco cuadras”, afirmó.Asimismo, el hombre contó que “pasó una camioneta y después el camión. Pero el chofer dijo que no escuchó la bocina del tren”, afirmó a Elonce.El vecino contó que “los vehículos pasan como si fuera una pista la calle. Además, no hay barrera para el paso del tren y solamente, hay señalización de un solo lado”, relató.El testigo anticipó que “van a seguir pasando accidentes”, resumió al dialogar con Elonce y resaltó que “la gente viene con mucha velocidad, deberían instalar un semáforo o algo para reducir la velocidad”, consideró el comerciante y agregó que “las personas no se acostumbran a que la calle no es más doble mano. Sobre la vereda no se puede estacionar porque es un riesgo porque no se ve desde antes de las vías”, sostuvo.