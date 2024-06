Curandero acusado de abusos en Concordia podría recibir una "pena altísima"

Sociedad Dispusieron la prisión preventiva para el curandero acusado de abusos

El abogado Pablo MoyanoEn diálogo con, el profesional explicó que "la regla es que el imputado transite el proceso en libertad y nosotros nunca nos opusimos a eso, respetamos esta regla". Sin embargo, "la excepción a eso se da cuando el imputado entorpece la investigación o no se somete al proceso, por lo que se dieron las dos cosas que permiten justificar el encierro del imputado". Es decir, mencionó el abogado, "alteró material probatorio y no compareció a la situación judicial".Todos esos antecedentes, allanaron el camino para la prisión preventiva dictada por el Juez de Garantías, Francisco Ledesma, quién resolvió -en el mediodía del jueves- que el imputado por los presuntos abusos, deba estar preso durante 30 días, mientras se resuelve una nueva fecha para la audiencia de elevación a juicio de la causa.El abogado querellante mencionó queSegún Moyano, "nosotros".En ese sentido, recordó que "si bien hay cuatro denuncias formuladas, sabemos que hay aproximadamente 60 víctimas de hechos parecidos, de los cuales la enorme mayoría no ha denunciado y pueden venir y hacerlo ahora en lo sucesivo".