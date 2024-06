Joven muerta en acantilado: qué pistas señalaron a la ex pareja como sospechoso

Policiales Detuvieron a la ex pareja de la joven que fue encontrada muerta en un acantilado

Dos pistas y una omisión fueron la clave para pedir la detención del hombre, quien fue uno de los primeros testigos del caso, según confiaron fuentes del caso. “Tiene denuncias por violencia de género de otras parejas, pero no hay indagatorias ni sentencias”, advirtieron los investigadores.Y avisaron que, si bien no se puede tomar en cuenta nada de lo que le haya dicho como testigo al fiscal Belingeri, Lucas Emanuel Giménez, de 43 años y que esta noche dormirá en el penal de Batán, mintió cuando aportó sus datos personales: dio otra dirección.“La primera vez el teléfono fue detectado a las 6.30; la segunda, a las 7.55 horas. La data de muerte de Talía es previa a las 8 de ese día. El cuerpo lo encontraron tres horas después”, explicaron fuentes del caso.Pero eso no es lo único que lo complica. El detenido había alquilado un departamento en la zona de playa Serena, el barrio de al lado a donde apareció el cuerpo. Ese lugar era para que fuera Talía, de quien hacía más de un año que estaban separados. “Aunque la relación, bastante conflictiva, nunca fue algo formal, sino de idas y vueltas. Las discusiones eran frecuentes entre ellos, según los testigos”, aportaron las fuentes.Justamente ese dato del tipo de vínculo, más el del departamento, no bien llegó a los oídos de los investigadores, hizo saltar las alarmas. El resto lo completaron los horarios en que las antenas de su celular lo ubicaron en el lugar del hecho.La víctima, vecina de Mar del Plata, era mamá de tres hijos de entre 13 y 4 años que no vivían con ella. Su cadáver había sido encontrado a las 11.30 horas del miércoles pasado en los acantilados. Vestía una calza negra y un abrigo, pero no llevaba ropa interior. Los forenses descartaron que haya sido violada.El cadáver fue hallado, luego de un rastrillaje de más de 1.000 metros, en los acantilados de la ruta 11, a unos 12 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Lo encontraron en la zona de Las Macetas, a la altura de la salida del camino de Circunvalación.Debido a las dificultades del terreno, los rescatistas bajaron a rappel y usaron un sistema de camilla y arneses para retirar el cadáver. Intervino personal de Secretaría de Seguridad del municipio, grupo de Riesgos Especiales y del Servicio de Atención Médica de Emergencia.Como no tenía documentación encima ni había una denuncia de averiguación de paradero, la mujer fue identificada por la Policía Científica mediante el Sistema de Huellas Dactilares.