Homicidio en Paraná: dictan 45 días de prisión preventiva para cuatro imputados

Así se consideró en la audiencia desarrollada en la mañana del martes.. Además, se confirmó que existiría la evidencia de un video en el cual se ejecutaron 22 disparos de armas de fuego.dialogó con Alberto Salvatelli, abogado defensor de uno de los implicados, que opinó sobre lo sucedido en Tribunales:Vamos a ir aportándolos conjuntamente con el doctor Verón”.Sobre los detalles de la medida, expresó el abogado Claudio Verón que “el acuerdo ha sido por 45 días”. En ese sentido, anunció qu. A su vez, comunicó que se solicitó que se “custodie a los familiares de los imputados porque había amenazas de represalias”.Por otra parte, remarcó que en el plazo de 45 días “aportaremos desde la defensa pruebas, sobre todo testimoniales”. En ese sentido, habló de la situación de las personas que llamarían: “Como bien refirió el fiscal hay miedo, pero viene por parte de los testigos de ambos lados”. En ese sentido aclaró que esa situación se da a favor o en contra de los imputados por el crimen del dirigente barrial.Asimismo, se aclaró desde la Fiscalía que “hay videos”. Sin embargo, explicó que “todavía no han tenido acceso al expediente. Veremos que videos son e iremos aportando”. A su vez, declaró que la “víctima (Ariel Domínguez) no estaba sola, estaba con varios acompañados y estaban todos armados”.Según su relato, el crimen ocurrió en Cortada 1009, donde vivían los cuatro imputados y no Domínguez. En esa línea, expresó que “trataremos de probar por qué causa fue que asistió al lugar donde viven estas personas”.Además, aseguró que hubo más de 20 disparos y comprendió que salieron “desde ambos bandos” y lo justificó por la presencia de testigos en la zona del homicidio.