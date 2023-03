Hay cuatro detenidos por crimen en Paraná: lo que descartaría un enfrentamiento

"Alto poder de fuego"

Los primeros datos de la autopsia

Descartarían un enfrentamiento armado

el hombre de 48 años que fuera asesinado este domingo en barrio Humito de la capital entrerriana, tras una intensa balacera, luego de una discusión y una disputa por una vivienda, dio cuentaEl cruento hecho de sangre ocurrió el domingo en calle 1.009, una cuesta pronunciada que baja desde avenida Larramendi hasta la canchita del barrio.en la primera esquina, a unos 100 metros de la avenida donde se encuentra un hipermercado y una estación de servicios.el domingo al atardecer había sido apresado un sujeto que seríay los otros dos, que se entregaron de forma voluntaria, seríanpudo confirmar la detención dey, según las primeras informaciones, a diferencia de los otros tres, éste último no sería vecino de barrio Humito.La causa está en manos del fiscal Santiago Brugo.“Los hechos comenzaron en una canchita de futbol y, si bien algunos testigos algo pudieron hablar y contar lo sucedido, otros, por temor a represalias o amenazas, prefieren guardar silencio”, confiaron los investigadores y dieron cuenta deLa víctima era un dirigente barrial y ocupaba el cargo de coordinador general de Saneamiento en la Municipalidad de Paraná. Se recordará que algunas versiones apuntaron como responsables del homicidio “a allegados a un conocido narco de la zona”.Por lo pronto, se aguarda a que la Justicia disponga la prisión preventiva para los cuatro detenidos; situación que, a entender de los pesquisas, “podría llegar descomprimir la tensión en el barrio”.Si bien hasta el momentopor el crimen, los investigadores confirmaron que se habrían utilizado revólveres de, pudo saber. Hasta el momento, se desconoce cuál de los detenidos empuñaba qué arma., revelaron desde Tribunales y confirmaron que “el hecho es gravísimo desde el punto de vista delque utilizaron” quienes dieron muerte a Domínguez.La causa, en principio, fue caratulada como, delito que computa una pena entre 8 y 25 años de prisión. Pero para los responsables de la investigación, la cantidad de armas de fuego que se utilizaron y la cantidad de disparos que se efectuaron, constituirían unque podría llegar a acrecentar la cantidad de años de condena., según pudo confirmartras conocerse los primeros datos de la autopsia. “El proyectil le provocó un daño en vasos sanguíneos y una lesión en el pulmón, lo hizo que se llenara de sangre y terminara ahogándose”, se explicó a nuestro medio.En ese sentido, se confirmó quePara los investigadores no hay chance que se esté ante un homicidio en riña, es decir, un intercambio entre grupos antagónicos; tal como lo deslizó más temprano el defensor de dos de los detenidos.Para los responsables de aclarar el crimen de barrio Humito,El conflicto había comenzado en la noche del sábado. Una versión indica que Domínguez, quien vivía a pocas cuadras sobre calle Cura Gil y Obligado, tenía allí una casa que alquila a una familia. Como les habían entrado a robar, les recriminó a los supuestos ladrones lo sucedido, lo que originó una fuerte discusión. Como represalia, en la madrugada fueron a prenderle fuego esa vivienda. Ayer al mediodía, Domínguez regresó al lugar y la situación se desmadró con una lluvia de balazos. Uno de ellos impactó en el pecho de la víctima. Lo subieron a un auto particular y lo trasladaron al Centro de Salud Ramón Carrillo, donde constataron su fallecimiento.Por otro lado, hubo versiones que apuntaron a un conflicto que viene de más larga data que la discusión del sábado a la noche. Los investigadores tienen algunos nombres, aunque aún no está claro quiénes eran los tiradores. Se maneja la hipótesis de que los autores de la agresión serían “soldaditos” de un narco del barrio que ha crecido mucho en el último tiempo. Se trata del “Tarta”, a quien la Policía Federal investigó en una causa provincial por narcomenudeo y allanó su precaria vivienda el año pasado.