Asesinato de Lucio: el terrible relato de una vecina y qué pasó con la Policía

"Sacale la ropa y cag. . . a palos, dejalo marcado porque lo mato yo". El grito fue escuchado por una vecina de la pareja detenida por haber asesinado a golpes a Lucio Dupuy (5) en La Pampa. Esta mujer llamó a la Policía el mismo día, el 25 de agosto pasado, pero los agentes no fueron, al parecer por un insólito error."Nos pasaron mal la dirección", fue la pobre explicación del jefe de Policía de La Pampa, Daniel Guinchinao.El chat revela el diálogo de una vecina que llama a un familiar. Como tiene el parlante del celular roto, le pide que llame a la Policía. "Están pegándole al nene", dice. Y señala el departamento de al lado, donde vivía Lucio."Lamentablemente, el hermano de esta vecina pasó mal la dirección y el patrullero fue a un lugar equivocado. Fue una presencia que no dejó nada", reconoció el jefe policial.Además, la mujer señala: "Le dice 'sacale la ropa y cag. . . a palos, dejalo marcado porque lo mato yo'".El jefe de Policía reveló que ese es el "único antecedente" que existe en la fuerza relacionado con el caso."Después son actuaciones que se hicieron, teniendo en cuenta presentaciones de ambas partes, relacionadas con la tenencia del nene. Pero no hay nada, insisto, relacionado con un supuesto maltrato", reiteró.-El abuelo del nene dice que en la seccional cuarta de Pico hay denuncias. ¿No es así entonces?, le consultó El Diario de La Pampa a Guinchinao."Lo que hay ahí son actuaciones tanto del padre, de los tíos y de la madre pero relacionadas con la tenencia. Notificaciones que se hicieron de diferentes trámites. Y hay otro expediente pero por un impedimento de contacto por parte de la madre a la familia paterna. Solo eso", replicó.El niño falleció el viernes a la noche, producto de una feroz golpiza. Este lunes inhumaron sus restos.