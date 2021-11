Detenida por matar al hijo de su pareja no ocultaba su fastidio con el pequeño

NO TENGAN HIJOS SI REALMENTE NO LO DESEEAN O NO LO PLANEAN COMO UNA GRAN META O COMO LO MAS IMPORTANTW EN SUS VIDAS!!

NO TRAIGAN PIBES AL MUNDO PARA SUFRIR LA CONCHA DE SU PUTA MADRE — Abi (@AbigailPaez26) October 15, 2021

"Descartando el pibe para cu…"



A veces quisiera tener unos días a solas con maga, tanto pido? ? — Abi (@AbigailPaez26) October 4, 2021

Un momento sola con maga, ya lo necesitamos — Abi (@AbigailPaez26) August 22, 2021

La mujer que estuvo con Lucio Dupuy y lo llevó hasta una posta con convulsiones antes de que muriera, Abigail Páez, tiene en sus redes sociales una larga saga de mensajes en los que expresaba el fastidio y la molestia por el nene.En retrospectiva ante el asesinato del niño de 5 años, uno de los tuit más controversiales lo escribió en octubre, en la víspera del Día de la Madre. "NO TENGAN HIJOS SI REALMENTE NO LO DESEEAN O NO LO PLANEAN COMO UNA GRAN META O COMO LO MAS IMPORTANTE EN SUS VIDAS!!", escribió Páez.También hubo posteos que revelan la intimidad de los vínculos de la pareja y aquellos que apuntan a la presencia del nene, Lucio, como un incordio en medio de esa relación. Algunos revelan que Abigail Páez consideraba al nene como un estorbo.Otro tuit, también cercano al día de la Madre, directamente es literal. Y expresa, además de cierto desprecio por el nene, una necesidad de que no esté. Fue lo último que tuiteó Páez: "http://Www.descartandoelpibeparaculiar.com", citando una inexistente dirección web.El 2 de octubre de 2021 hizo un pedido. "A veces quisiera tener unos días a solas con maga, tanto pido?", posteó. Y lo acompañó de un emoji de enojo. "Maga", es uno de los apodos de la madre de Lucio.En agosto, otro mensaje similar que pedía por la soledad de la pareja. "Un momento sola con maga, ya lo necesitamos", lanzó a las redes.Tras el crimen, sus escritos tomaron otra dimensión. O tal vez la que deberían haber tenido, como alarma. Para sus contactos y para la familia paterna de Lucio, no hay dudas de que el nene vivía en una situación abusiva. "Estaba en la mira", sostuvieron."Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos", era la frase que la mujer tenía anclada para encabezar su cuenta de Twitter. Era de abril pasado.El 17 de noviembre hizo un posteo rutinario, que incluía, en un día largo que había arrancado a las 6 y media de la mañana "buscar a Lucio".