Joven drogada, golpeada y violada: exigieron la detención de los sospechosos

El terrible caso

Familiares y allegados a la joven de 22 años que habría sido golpeada y violada en Concordia , este viernes volvieron a manifestarse en la puerta de los Tribunales de esa localidad., aseguró ala hermana de la presunta víctima, que permanece internada en terapia intensiva en el hospital Masvernat tras ingresar con “una fuerte contusión en la cabeza, heridas en todo el cuerpo, en estado de inconsciencia y con signos de abuso sexual”. Según la familia de la víctima, la joven fue drogada, golpeada y violada por al menos tres hombres y uno de ellos, sería su ex suegro.indicó la mujer al comentar que su madre, durante la manifestación, había ingresado a Tribunales para solicitar respuestas a los responsables de la investigación.porque hoy es ella, pero no sabemos si estos locos van a cazar a otros y le van a hacer lo mismo., recalcó.Se recordará que tras la movilización que familiares y allegados realizaron ayer, se determinó el cambio de fiscal y el caso pasó de Mauro Jaume a su colega, José Arias.La hermana de la presunta víctima identificó a tres personas como los presuntos autores del hecho, entre ellos el ex suegro de la joven. “Además hay otros cómplices también”, recalcó.según contó su hermana, quien además acusó al ex suegro de N.A como el autor del ataque., sentenció. La denuncia fue realizada en la Comisaría 2 de Concordia.El ex suegro, quien tendría denuncias por violencia de género, es señalado como uno de los principales sospechosos del ataque, aunque aún no fue notificado por la Justicia, y la causa continúa siendo investigada.El acusado es propietario de la vivienda donde la joven de 22 años fue encontrada desnuda en estado inconsciente. Asimismo, a partir de un allanamiento realizado en la casa,, material que será sometido a análisis.Según puntualizó la hermana de la víctima, la joven tenía contacto con frecuencia con los papás de su ex pareja y padre de sus dos hijos de 2 años y 7 meses, quien se encuentra preso, sobre todo por los niños.La mujer relató que estaban en pleno festejo por el día de la Madre, en la casa de sus abuelos ubicada en el barrio Martín Fierro, cuando cerca de las 18 horas, la ex suegra de N.A llegó al domicilio donde estaba reunida con su familia y avisó que la joven de 22 años estaba "desvanecida" en su casa. ". . . se está muriendo", expresó aInmediatamente, "todos salimos corriendo a socorrerla", relató Rosalia."Cuando llegamos a la casa, entramos ydescribió. Y agregó:. De ahí la llevaron a la casa de su abuela, y llamaron a la ambulancia, pero como demoraba la trasladaron al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde la ingresaron y pudieron reanimarla.Desde entonces, se encuentra hospitalizada en terapia intensiva, "totalmente inconsciente. Su cerebro es el que no responde", puntualizó Rosalía. Allí los médicos advirtieron que N.A "había sufrido una".Asimismo, la revisión médica arrojó quereveló la hermana de la víctima.En esa línea, su hermana mayor, sostuvo que estaría la posibilidad que haya más de un abusador., expresó.Además, "hay testigos que a ella la vieron entrar a la casa y como la metieron a la fuerza", contó Rosalía. Sin embargo, hay muchos vecinos que prefieren guardar silencio por temor a las represalias que pueden recibir.