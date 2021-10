Hermana de joven violada contó tremendos detalles: está en terapia intensiva

Noelia Evelyn Acosta, tiene 22 años y desde el domingo pasado se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, Concordia, Entre Ríos, a donde llegó "al borde de la muerte", según contó su hermana Rosalia Acosta, quien además acusó al ex suegro de Noelia como el autor del ataque."Noelia fue intoxicada con una mezcla de drogas, sufrió violación, ahorcamiento, y fue golpeada", sentenció. La denuncia fue realizada en la comisaría 2 de Concordia.El ex suegro de Noelia, quien tendría denuncias por violencia de género, es señalado como uno de los principales sospechosos del ataque, aunque aún no fue notificado por la Justicia, y la causa continúa siendo investigada.El acusado es propietario de la vivienda donde la joven de 22 años fue encontrada desnuda en estado inconsciente. Asimismo, a partir de un allanamiento realizado en la casa, "hallaron ropa y un colchón con sangre y semen", material que será sometido a análisis.Según puntualizó Rosalía su hermana tenía contacto con frecuencia con los papas de su ex pareja y padre de sus dos hijos de 2 años y 7 meses, quien se encuentra preso, sobre todo por los niños.El episodio ocurrió el domingo 17 de octubre. Rosalía relató que estaban en pleno festejo por el día de la Madre, en la casa de sus abuelos ubicada en el barrio Martín Fierro, cuando cerca de las 18 horas, la ex suegra de Noelia llegó al domicilio donde estaba reunida con su familia y avisó que la joven de 22 años estaba "desvanecida" en su casa. "Noelia se está muriendo", expresó a. Inmediatamente, "todos salimos corriendo a socorrerla", relató Rosalia."Cuando llegamos a la casa, entramos y mi hermana estaba en una cama acostada, desnuda, fría y no se sentía que respirara", describió. Y agregó: "Tenía apretamiento en el cuello, chupones forzados, moretones en las piernas". De ahí la llevaron a la casa de su abuela, y llamaron a la ambulancia, pero como demoraba la trasladaron al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde la ingresaron y pudieron reanimarla.Desde entonces, Noelia se encuentra hospitalizada en terapia intensiva, "totalmente inconsciente. Su cerebro es el que no responde", puntualizó Rosalía. Allí los médicos advirtieron que Noelia "había sufrido una intoxicación".Asimismo, la revisión médica arrojó que Noelia "sufrió violación, ahorcamiento, y un golpe en la cabeza. Estaba intoxicada con una mezcla de drogas", reveló Rosalía.En esa línea, su hermana mayor, sostuvo que estaría la posibilidad que haya más de un abusador. "Por las marcas que tiene en el cuerpo nos dijeron que tiene que haber sido más de uno", expresó.

Además, "hay testigos que a ella la vieron entrar a la casa y como la metieron a la fuerza", contó Rosalía. Sin embargo, hay muchos vecinos que prefieren guardar silencio por temor a las represalias que pueden recibir.Es por eso, que para que la causa no quede impune, la familia de Noelia este miércoles convocó a una marcha en la Plaza 25 de Mayo. "Queremos justicia por mi hermana", sentenció Rosalía.