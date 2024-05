Docentes fueron atropellados por un auto que circulaba en zigzag

Una pareja de docentes sufrió heridas de consideración anoche, al ser atropellada por un automóvil frente a una confitería, mientras se movilizaba en motocicleta-



Las víctimas resultaron Rosa Moreno, docente jubilada, quien resultó con traumatismos leves en una mano y una pierna. En tanto, su esposo Omar Juárez, terminó con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fracturas en extremidades superiores. El hecho ocurrió en calle Jujuy, en La Banda, Santiago del Estero.



Con residencia en el Bº Palermo de La Banda, los damnificados transitaban con sentido oeste-este. Según los testigos, al llegar a una confitería los alcanzó un automóvil blanco que giró por calle Almafuerte, con dirección al Parque Aguirre.





Las fuentes añadieron que el coche circulaba en zigzag. En esas circunstancias, el auto cerró a la pareja de motociclistas y literalmente se la llevó puesta y prosiguió sin detenerse.



Detrás, Moreno y Juárez se precipitaron a la calle. Fueron socorridos por un kiosquero y un funcionario policial. De la motocicleta no quedó nada reutilizable. Solo hierros, ruedas y cachas destruidos.



Luego, la familia condujo a las víctimas a centros de salud. Moreno fue asistida por traumatismos en extremidades superiores e inferiores. Al cierre, preocupaba el cuadro de Juárez, que permanecía en el Hospital Oftalmológico Demaría. Su familia indicó que Juárez no reconocía a nadie, e ignoraba lo que le había sucedido. Los médicos suturaron un párpado, más estudios específicos, ante posibles secuelas no visibles externamente.



La tarea policial correspondía a la Seccional Primera y testigos dijeron que en el auto iban varias personas con camisetas del Club Estudiantes de la Plata. Fuente: El Liberal