Exigieron Justicia por joven “maltratada, golpeada y violada” en Concordia

Familiares y amigos de una joven de 22 años que habría sido “maltratada, golpeada y violada” por al menos tres personas, encabezaron una manifestación en pedido de Justicia frente a los tribunales de Concordia.“Noelia fue golpeada, violada y maltratada en todas las formas”, aseguró auna mujer que se identificó como tía de la presunta víctima. “Nadie hace nada. Pedimos justicia y que paguen los culpables”, sentenció.En medio de la protesta, otra mujer mencionó quiénes serían los culpables, a quienes ya conocen y los tienen identificados: “Carmelo ‘Toto’ Ledesma, quien sería el principal responsable, puesto que los familiares dijeron que `fue el primero que le levantó la mano´ a Noelia”. A su vez, el presunto abusador habría actuado con otros dos cómplices para someter y humillar a la víctima, a quienes los familiares de Noelia identificaron como “Daniel” y como “Mauricio Clavero”, publicóDe acuerdo a lo que denunciaron familiares y allegados a la supuesta víctima, “la causa está en la nada. Pareciera que el fiscal está comprado porque no hace nada”. Y agregaron: “Queremos que cambien al fiscal”.Un tío de la víctima allí presente, acotó: “No sé qué más pruebas necesitan si dejaron toda golpeada a mi sobrina y está postrada en la cama de un hospital”.Consultados respecto a cuándo sucedieron los hechos, los familiares respondieron que “fue el 17 de octubre, el Día de la Madre. Ella tenía que festejar con sus hijos y le pasó eso. Ella está en coma y no responde. Apenas tiene 22 años y tiene dos hijos que la esperan en la casa”. “Vamos a venir todos los días a pedir justicia”, agregaron.“Fuimos a hablar con la fiscalía, pero no nos dieron respuestas. Tenemos que venir a hacer quilombo para que muevan un dedo porque si no, no hacen nada. Queremos justicia por Noelia que está en una cama y no se puede ni mover”, sentenciaron.

Asimismo, se informó que ya se realizaron allanamientos y se recabaron muestras para continuar con la investigación de la causa. Además, debido a lo delicado del caso, por el momento no se pueden brindar más detalles al respecto."Noelia fue intoxicada con una mezcla de drogas, sufrió violación, ahorcamiento, y fue golpeada", había asegurado la hermana de la presunta víctima. Según indicó, la joven de 22 años, desde el domingo pasado, se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, a donde llegó "al borde de la muerte".La denuncia fue realizada en la comisaría segunda de Concordia. El ex suegro de Noelia, quien tendría denuncias por violencia de género, es señalado como uno de los principales sospechosos del ataque, aunque aún no fue notificado por la Justicia, y la causa continúa siendo investigada.El acusado es propietario de la vivienda donde la joven de 22 años fue encontrada desnuda y en estado inconsciente. Asimismo, a partir de un allanamiento realizado en la casa, "hallaron ropa y un colchón con sangre y semen", material que será sometido a análisis, según publicó