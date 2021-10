Joven violada en Concordia: “hasta el momento no hay detenidos”, informaron

Noelia Evelyn Acosta, tiene 22 años y desde el domingo pasado se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, Concordia, Entre Ríos, a donde llegó "al borde de la muerte", según contó su hermana Rosalia Acosta, quien además acusó al ex suegro de Noelia como el autor del ataque.Este jueves, Familiares y amigos la una joven que habría sido “maltratada, golpeada y violada” por al menos tres personas, encabezaron una manifestación en pedido de Justicia frente a los tribunales de Concordia.Mariela Moreira, Asesora legal del área de la Mujer, de la Secretaria de Desarrollo Social de Concordia, dialogó cony brindó detalles de la causa.“Tomamos intervención por una denuncia que llegó al teléfono de urgencia que tenemos para tal fin. La llamada entró el lunes a las 3:45 de la madrugada”, indicó. Rápidamente se informó del hecho al fiscal en turno José Arias y a la Fiscalía de Genero.“El estado de la causa está en secreto de sumario, pero hasta el momento no hay detenidos, a pesar de que hay nombres dentro de la denuncia. El fiscal no indicó la aprehensión de ninguna persona, aunque sea de manera preventiva”, dijo.“La causa está caratula como abuso y creo que tenemos que cambiarla por `Concurso de delitos´. El ex suegro y abuelo de sus hijos, sería la persona que violó a la joven, hay más personas señaladas en el expediente”, apuntó.Noelia “está luchando por su vida. Yo vi el estado en el que está y no queremos otra muerte por femicidio en la provincia de Entre Ríos”. finalizó.