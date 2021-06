Dispusieron el arresto domiciliario para ex funcionario denunciado por acoso

Protesta de mujeres frente a Tribunales

El juez de Garantías de Concordia, Francisco Ledesma, dispuso el arresto domiciliario -con tobillera electrónica- por 60 días para el ahora ex director del Parque San Carlos, Maximiliano Benedetto, denunciado por los delitos de lesiones leves, grooming y abuso sexual, todo ello en contexto de violencia de género. El magistrado, además, ordenó que el acusado se someta a un tratamiento psicológico, pudo saber“No es lo que esperaba, no estoy satisfecha con la decisión que se tomó y realmente duele porque solo hace que las chicas no se animen hablar y todo esto siga”, apuntó auna de las denunciantes, Agustina Centurión. Y agregó: “El juez Ledesma, como profesional y al estar al frente de una causa tan grande como esta, dejó mucho que desear ante las pibas que se animaron a denunciar y se expusieron mediante este caso”.En la oportunidad, anticipó que habrá una nueva movilización para exigir Justicia por el caso.Previo a la resolución, un grupo de mujeres se reunió este lunes frente al Palacio de Tribunales de Concordia, para reclamar que se acepte el pedido de prisión preventiva para Benedetto.“Buscamos que se haga justicia, que Maximiliano no quede en libertad y que no se considere ni la domiciliaria y se puedan cumplir estos 30 días en la Alcaldía”, había asegurado Centurión aHasta el momento, se tiene registro de cuatro denuncias formales en contra de Maximiliano Benedetto, el ex director del Parque San Carlos de Concordia. Sin embargo, Agustina aseguró que están contactando a las chicas “para que no tengan miedo y que realmente vean que están siendo apoyadas”. Según evaluó, las presuntas víctimas “son un montón, y sirven para sumar a la causa”.“Realmente esperamos que Benedetto siga detenido y que no se le de libertad ni prisión domiciliaria”, insistió al exigir que el caso “tenga respuesta favorable y continúe a favor de todas las chicas”.Días atrás, una joven formuló en la Comisaría de la Mujer de Concordia una denuncia por violencia de género contra Luis Maximiliano Benedetto, ahora ex director del Parque San Carlos. La mujer apeló a las redes sociales para describir los hechos de los que habría sido víctima y fue revisada por el médico policial.Tras conocerse la denuncia, otras dos mujeres se apersonaron en los Tribunales de esa ciudad para acusarlo por otros sucesos similares.El ex funcionario permanecía detenido en una dependencia de la Policía de Entre Ríos.