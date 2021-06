Registran otras dos denuncias contra funcionario acusado por violencia de género

Política Renunció funcionario denunciado por violencia y disponen protección a la víctima

Desde el domingo por la tarde en que una joven denunciara por presunta violencia de género al director del Parque San Carlos, Luis Maximiliano Benedetto, otras dos mujeres se apersonaron en los tribunales de Concordia para acusarlo.Una de esas denunciantes es Agustina Centurión, quien previamente y a través de sus cuentas en redes sociales, había adjudicado al funcionario presuntas conductas irregulares, en ocasión de llevar a cabo una selección de promotoras.Al presentarse en las oficinas de los tribunales, Centurión aclaró que nunca tuvo contacto personal con Benedetto, sino que los hechos que relató habrían ocurrido de manera remota, a través de las redes digitales. En el caso de que el Ministerio Público Fiscal considerara que se está en presencia de un presunto delito, este se encuadraría en la figura del grooming.La tercera mujer que se apersonó en el edificio de calle Mitre 133 es una menor de edad, quien asistió acompañada de sus padres. En principio, no trascendieron detalles de su relato. Se espera que en las próximas horas exponga en Cámara Gesell.Respecto de la denuncia inicial, formulada por la joven Brenda Guardia, la Justicia procura determinar si hubo delito de “lesiones leves”, en un contexto de “violencia de género”. Con tal objetivo, Fiscalía se aprestaba a recibir la declaración de una testigo, que ya habría sido citada.En cuanto a los procedimientos efectuados este martes, abarcaron no sólo el departamento donde reside el funcionario –ahora en uso de licencia- y sus oficinas en San Carlos, sino también la casa de sus padres.Fuentes judiciales ligadas a la causa dejaron en claro que la investigación recién ha comenzado, por lo que evitaron especular acerca de los resultados que pudieran obtenerse. Para Benedetto, como para cualquier otra persona acusada, rige el principio constitucional de la presunción de inocencia, mientras no exista en su contra condena firme. Fuente: El Entre Ríos