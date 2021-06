Ex funcionario detenido por acoso: Fiscalía pidió 60 días de prisión preventiva

Convocan a una marcha

Días atrás, una joven formuló en la Comisaría de la Mujer de Concordia una denuncia por violencia de género contra Luis Maximiliano Benedetto, Director del Parque San Carlos. La mujer apeló a las redes sociales para describir los hechos de los que habría sido víctima y fue revisada por el médico policial.El ex funcionario está detenido en una dependencia de la Policía de Entre Ríos, y este domingo se realizó una audiencia para comenzar a definir una probable imputación. Según se supo, la fiscal Evelina Espinosa solicitó prisión preventiva.En tanto, la parte defensora a cargo de Jorge Romero, solicitó su “inmediata libertad”.Dicha audiencia se enmarca en las cuatro denuncias que pesan sobre el ex director del Parque San Carlos de Concordia, Maximiliano Benedetto. La jornada se extendió por casi tres horas y se desarrolló mediante videoconferencia.Tras el pedido de la fiscal Espinosa, de una prisión preventiva por 60 días para el imputado, se aguarda que durante el lunes el juez de garantías de Concordia, Francisco Ledesma, de su resolución final en una audiencia que comenzará a las 10 en Tribunales de Concordia, publicó Diario Río Uruguay.Por otra parte, una de las denunciantes de ex funcionario, convocó para este lunes a 9 una marcha para “exigir justicia”."Pido realmente su colaboración y que la sociedad nos acompañe! Mañana lunes estaremos marchando a las 9 AM para que esto no quede en la nada. Espero contar con todos. Hagamos ruido, tiene que ir preso. ¡Hay pibas sufriendo y con mucho miedo! Por las pibas y por todas, tiene que haber justicia", afirma la joven y acompaña el posteo con un cartel alusivo con la foto del imputado."Marchamos para pedir que se haga justicia, que no quede libre ni tampoco acceder a la domiciliaria. Lleven carteles, hagamos ruido por todas las víctimas de este Abusador".