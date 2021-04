Advierten por intentos de estafa con supuestos turnos para vacunación Covid

Policiales Intentaron estafarla con el turno de vacunación contra el coronavirus

Otra modalidad de estafa

Se registra una nueva estafa a través de la cual los embaucadores llaman por teléfono a adultos mayores comunicándoles sobre un supuesto turno de vacunación contra el Covid-19 y los invitan a dirigirse a un cajero automático para generar una clave. Esta maniobra ilícita puede derivar en un perjuicio importante para la víctima, ya que con dicha clave se está tomando un crédito inmediato por grandes valores a favor de los estafadores.el jefe de la División de Delitos Económicos, Javier González.Acerca de esta nueva modalidad de estafa, el comisario remarcó que “un cajero automático no tiene ningún tipo de relación con este tipo de turnos, pero las personas han caído en este ardid”.Fue en ese sentido que González recomendó “no atender ningún tipo de llamado extraño, ni dar ningún tipo de claves de las tarjetas de crédito o débito, y descreer de este tipo de ofrecimientos porque no existe”.Instó además a dar aviso al 911, a la comisaría más cercana a su domicilio, o llamar al 4209997 “para establecer si los contactaron por correo electrónico, WhatsApp, redes sociales y si figura un número de teléfono para poder investigar”.El comisario pidió “denunciar este tipo de flagelos, por más que no haya sido consumado, para judicializar el hecho”.“También detectamos que por e-mail envían indicaciones con el logotipo de Banco de Entre Ríos, donde le dicen que hay que sincronizar los códigos de la tarjeta de coordenada”, comentó el comisario al remarcar; “Eso es un phishing para pescar información”.“A las personas les recomiendan seguir un enlace para dar todos los datos y seguramente le pedirán los números de la coordenada para renovarlos, como si la información fuese de la entidad bancaria y eso es totalmente falso”, explicó.Fue en sentido que González reiteró que “no hay que hacer caso a ese tipo de solicitud y se debe tener mucho cuidado con este tipo de ofrecimientos”.Recomendó “chequear las paginas seguras y tener a mano el teléfono fijo de la entidad bancaria con la que uno opera para corroborar cualquier tipo de información”.