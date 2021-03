Denuncian apremios a un testigo en juicio contra policía: comisario lo niega

La causa por la muerte de Iván Pérez, por la cual está imputado el policía Mauricio Gómez, tuvo un hecho inusitado que derivó en dos denuncias que se investigan en Fiscalía, una por un supuesto robo que habría cometido un joven que declaró como testigo en el primer día de juicio y la segunda causa, por una denuncia por apremios que presentó el joven luego de haber sido detenido por personal policial en la mañana del sábado.



De acuerdo a lo denunciado por un joven de 17 años, que el viernes declaró como testigo en la primera jornada del juicio por jurados que se lleva adelante en el Centro de Convenciones, el sábado a la mañana fue interceptado junto a otra persona por personal policial, quienes los someten a un interrogatorio. Uno de los policías le preguntó si era quien había declarado en el juicio y, ante la respuesta afirmativa del joven, los uniformados comenzaron a insultarlo y a amenazarlo, inclusive “recibiendo algunos golpes en la cabeza y varias patadas”, según consta en la denuncia presentada por el joven.



Las dos personas fueron llevadas esposadas en carácter de detenidos, quedando el menor alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer y la otra persona fue alojada en Jefatura Departamental. De acuerdo a lo denunciado por el joven, en la Comisaría del Menor pidió en reiteradas oportunidades para poder ir al baño y quien estaba a su cargo se lo negó.





Los hechos derivaron en dos causas. Por un lado, una presentación de la Policía sobre un supuesto robo cometido por el joven, causa que está siendo investigada por la Fiscal Carolina Costa, mientras que la causa por apremios que presentó el mismo joven una vez que recuperó su libertad, es investigada por el Fiscal Mauricio Guerrero.



En ambas causas, los fiscales intervinientes han llevado adelante distintas diligencias para buscar pruebas, testigos y otros elementos que permitan avanzar sobre las mismas.



El Jefe de Policía desmintió que haya habido "acoso y hostigamiento"



El Jefe de Policía Departamental, Cristian Hormachea, expresó que “no hubo ningún procedimiento fuera de lugar, no hubo agresiones, ni insultos ni patadas. Nada de lo que se expresó en el comunicado es real”.



En relación a cómo sucedieron los hechos, el jefe policial indicó que “recibimos una denuncia en el Comando Radioeléctrico por el robo de un guardarail perteneciente a la Municipalidad. Los móviles policiales interceptaron a tres individuos, que fueron trasladados a las dependencias policiales en virtud de dicha denuncia. Nunca el personal supo de quien se trataba, en todo caso tampoco es responsabilidad de la Policía que las personas sindicadas como autores de este ilícito sean personas vinculadas con el juicio que comenzó el viernes en la ciudad”.



También Hormachea desmintió tajantemente que haya habido apremios, insultos u hostigamiento hacia el joven detenido. “En todas las dependencias policiales hay cámaras de seguridad las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Nadie dentro de la Jefatura ni de la Comisaría del Menor, cometió ningún tipo de agravio ni nada por el estilo con las personas que estaban demoradas en relación a este hecho”.



Asimismo, dijo al diario El Día que “a los 20 minutos de haber recibido el oficio por parte del Fiscal Guerrero, enviamos nuestra respuesta y pusimos a disposición de la Fiscalía todo el material disponible para poder dilucidar este caso. De parte de la Policía no hay ninguna intención de ocultar información, porque no se hizo nada fuera de lugar. Colaboramos con la Fiscalía enviando todo lo que nos requirieron, inclusive pusimos a disposición las grabaciones de los llamados recibidos al Comando y también las cámaras de la Comisaría del Menor”.



Finalmente, Hormachea expresó que “desde que sucedió el trágico hecho que derivó en la lamentablemente muerte del joven Iván Pérez, ha habido una clara intención de parte de algunos sectores de exponer a la fuerza policial, hablando de gatillo fácil y ahora intentando mezclar las cosas con este hecho ilícito. De nuestra parte siempre hemos actuado con seriedad en el caso, colaborando con la Justicia y actuando acorde a la ley”.