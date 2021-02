Piden ayuda para recuperar 21 netbooks robadas de escuela de Paraná

Malvivientes ingresaron a la Escuela N°88 “Bartolomé Mitre” de Paraná y se alzaron con varios elementos electrónicos. Tras la intervención policial, la mayoría de las cosas fueron recuperadas; pero aún faltan 21 netbooks del Plan Conectar Igualdad.“Fue un hecho muy lamentable que nos dejó muy tristes en la comunidad educativa. Entraron a la sala de Computación donde guardamos todos los elementos relacionados con tecnologías de la información y se llevaron las 30 netbooks, un proyector, una cámara de filmación, una cámara de fotos, micrófonos inalámbricos, un robot, entre otras cosas”, comunicó ala directora del establecimiento educativo, Mónica Luján.“Son elementos muy necesarios para nosotros, y porque son nuestras herramientas de trabajo diarias y sobre todo en este tiempo de pandemia porque vamos a tener que trabajar desde la virtualidad”, argumentó la directiva al lamentar: “Nos resultará muy difícil seguir adelante con la educación sin estos elementos”.En la oportunidad, Luján agradeció a la comisaría sexta y a la Division Robos y Hurtos que recuperó la mayoría de las cosas. “De las 29 netbooks que robaron, se recuperaron ocho”, explicó. Fuentes policiales confirmaron aque los sospechosos por el robo “son tres menores de entre 13 y 15 años, uno de los cuales es alumnos del establecimiento educativo”.“Pedimos a la comunidad que si alguno tiene noticias sobre alguna de las netbooks que por favor avisen a la comisaría porque son la herramienta de trabajo de nuestros alumnos, y ellos son los más perjudicados”, imploró la directora de la Escuela Mitre.“El año pasado no tuvimos internet porque si bien nos esforzamos y pagamos hasta donde pudimos, el servicio se cortó y tuvimos que afrontar la situación con nuestros recursos para que los chicos puedan tener el material de estudio. Había muchos alumnos que no tenían acceso a internet, con lo cual, los docentes les imprimíamos las tareas y en algunos casos, hasta se los llevábamos a sus casas”, recordó la directiva.“Alcanzamos a llegar a casi un 60% de los alumnos a través de internet, y trabajamos por WhatsApp gracias a los celulares, porque en el contexto en el que está inserto la escuela, muy vulnerable, muy humilde, la mayoría de los chicos no cuenta con computadoras”, comentó Loizaga.