Femicidio de Fátima Acevedo: el imputado será juzgado "por el tribunal popular"

En el mediodía de este miércoles, se realizó la audiencia de elevación a juicio en el marco del legajo "Martínez, Jorge Nicolás s/Homicidio agravado, lesiones, defraudación en grado de tentativa, violencia de género en concurso real".

Policiales Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Fátima Acevedo

El abogado defensor de Martínez, Jorge Sueldo

, afirmo aque la audiencia de este miércoles "se hizo a los fines de que presentar a su caso la Fiscalía, y se diera lugar a que, si la defensa estimaba oportuno plantear una exclusión probatoria, por si había alguna violación de las garantías de nuestro defendido o algún problema con la calificación. Adelantamos que no íbamos a hacer ninguna objeción porque desde un inicio tuvimos participación en la investigación. La Fiscalía nos ha comunicado la prueba, hemos tenido control de la misma, por lo que no ha sido vulnerado ningún derecho de Martínez".. Al mismo tiempo, el abogado estimó que "seguramente el juicio será el año próximo".La prisión preventiva de Martínez "vence el 17, por lo que para esa fecha tendremos,La defensa solicitó la prisión domiciliaria para Martínez. "Se apeló la resolución, fue confirmada por un vocal del Tribunal de Juicio de Apelaciones. Actualmente se encuentra en Casación, a los fines de que se resuelva el planteo".Al ser consultado el letrado afirmó que "ha sido un hecho que conmocionó a la sociedad".Recordó que, en su momento, la postura del ministerio Público Fiscal fue "fijar restricciones de Martínez hacia Acevedo. Él no está imputado de desobediencia por lo que no podemos afirmar que la incumplió a la restricción. Veremos qué se logra acreditar en el debate, lo importante son las pruebas que se le presenten a los representantes del pueblo. Desde que la defensa oficial tiene participación en la causa del femicidio, siempre lo hemos asistido con una prisión preventiva vigente".El defensor de Martínez aseguró que tienen "mucho contacto con su familia" y que previo al debate "habrá un contacto mucho más fluido"., manifestó su abogado. Elonce.com.