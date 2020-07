Caso Riera: Christe seguirá en la cárcel y hubo fuertes cruces en la audiencia

Prórroga de la prisión preventiva

Los argumentos del fiscal

Adhesión

Excarcelación o domiciliaria

Creaciones fantasiosas

Cuarto intermedio

Conclusión del juez

Seguirá en la cárcel

Se realizó este mediodía la audiencia de prórroga de prisión preventiva para Jorge Julián Christe, quien es el imputado por el femicidio de Julieta Riera. La joven cayó al vacío desde un departamento ubicado a 19 metros de altura en el microcentro de la capital entrerriana.Christe, de 31 años, viene cumpliendo con prisión preventiva desde el sábado 2 de mayo.Es en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar qué responsabilidad tendría en el femicidio de María Julieta Riera, de 24 años.La joven murió tras caer, desde el octavo piso del departamento 85 del edificio ubicado en calle San Martín 918, de Paraná, frente a Plaza 1° de Mayo. El hecho ocurrió el jueves 30 de abril a la madrugada. Christe cumple una medida de coerción de 60 días en la Unidad Penal N°1 de Paraná.El fiscal Ignacio Aramberry, fue el primero en emitir su alegato y en el mismo, adelantó que pidió prorrogar la prisión preventiva en la cárcel de"No consideramos posible una prisión preventiva morigerada con modalidad domiciliaria, en la casa de la madre del imputado", dijo Arramberry según pudo confirmar Elonce y agregó que dado el delito que se le imputa,Por otra parte, el fiscal sostuvo que "el pedido formulado guarda relación con la pena en expectativa por el delito que se le imputa", dijo y agregó que además, "no se supera el plazo de 18 meses de preventiva, establecido por el Código Penal".Asimismo,También sostuvo que "falta incorporar la pericia informática sobre los equipos secuestrados, la pericia psicológica y psiquiátrica al imputado, como también,Por su parte, la querella ejercida por la abogada Corina Beisel Beisel, adhirió al pedido de la Fiscalía. "El completo análisis realizado por el fiscal, demanda que nos adhiramos a la solicitud", mencionó,Al comenzar su argumentación, el abogado Franco Azziani Cánepa, pidió la "excarcelación del imputado y en caso de no proceder", solicitó "se conceda la morigeración de la prisión preventiva y se acceda a otorgar la domiciliaria", según pudo saber elonceEn referencia a los motivos que esgrimió,Además, el abogado defensor sostuvo queAzziani Cánepa, remarcó que "ya se realizaron todas las pericias y se tomaron todos los testimonios. Y lo que resta producir, no hay manera que el imputado pueda entorpecer", dijo y agregó que "tampoco ha habido actos de entorpecimiento por parte del señor Christe".En tanto, el abogado defensor Ladislao Uzín Olleros, hizo fuertes cuestionamientos a los argumentos de la fiscalía y de la querella.hasta el momento. "", disparó el abogado defensor.Asimismo, deslizó que la parte querellante y la fiscalía, mencionaban erróneamente, la fecha del episodio en el edificio de calle San Martín. "", remarcóIncluso, el abogado Ladislao Uzín Olleros, resaltó: "quedan ofertadas todas las garantías. Las de la madre del imputado y la mía, personal y real, la que usted disponga señor juez", afirmó en referencia a la prisión domiciliaria.Luego de la exposición del abogado defensor Ladislao Uzín Olleros, se produjo un pedido de intercambio de argumentos, por lo que el juez de Garantías,. El doctor Mauricio Mayer sostuvo que "no es neutral en esta valoración, la actitud del imputado, luego de producirse el hecho. Es decir, la destrucción de los celulares para recuperar información y el no socorro en la situación posterior a la caída del cuerpo de Julieta Riera", afirmó."En este momento, esta actitud de huir del lugar, dejar abandonada a la persona, y no pedir socorro inmediatamente,", dijo según pudo saber Elonce y agregó que "en relación a los celulares: si se afirma la sospecha de que usted (señor Christe),", afirmó.", remarcó el juez de Garantías, Mauricio Mayer. También rechazó los argumentos invocados sobre un riesgo deEn su conclusión, el magistrado informó que ". Dicho lapso, lo considero razonable, ya que está a la vista la feria judicial, la cual enlentece los trámites judiciales de rutina y que aún resta prueba por producir", afirmó y agregó que