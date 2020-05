Caso Riera: "Se obtuvieron detalles de cuestiones relevantes", dijo el Fiscal

En el marco de la investigación penal preparatoria por el crimen de Julieta Riera, ocurrido el pasado 30 de abril en un edificio ubicado en pleno centro de la capital entrerriana, el Fiscal Ignacio Aramberri realizó este lunes entrevistas con personas cercanas a la víctima para profundizar sobre la relación que la joven de 24 años tenía con su pareja.En diálogo con, Aramberri explicó que "se realizaron entrevistas informales, una telefónica y la otra en directo, profundizando sobre las características de la relación que existía entre la víctima y el imputado", Jorge Julián Christe, que todavía no ha declarado.Una de estas personas, fue una amiga íntima de Riera, quien si bien no hizo referencia a testimonios propios de la víctima sobre la violencia que sufría, dio "ciertos indicadores que nos hacen sospechar que estaba en una relación de estas características".Por otra parte, el Fiscal indicó que la madre del acusado, la ex Jueza Ana María Stagnaro, todavía no ha declarado, "está en evaluación con el correr de la investigación". En tal sentido, agregó que se incautaron varios teléfonos, entre ellos el de la ex magistrada que son objeto de pericias.Sobre la autopsia a la joven Riera, indicó que desde la Fiscalía se solicitó "una medida más para determinar la data de las lesiones que presentaba el cuerpo, y si coincidía con la data de la muerte, es un informe aclaratorio de lo que ya presentó el forense. El cuerpo presentaba lesiones varias, por eso queremos determinar cuáles eran contemporáneas al hecho y cuáles no". Se está a la espera de los resultados.Finalmente Aramberri manifestó que las entrevistas se van tomando a medida que surgen de la investigación y afirmó que "a partir de un testimonio de esta tarde, dimos cuenta de tres nombres que serán llamados a entrevistas en los próximos días".