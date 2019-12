Al arquitecto y militante por la diversidad lo mataron de 60 puñaladas

El arquitecto y militante por la diversidad de género, Pablo Fullana Borsato, asesinado el domingo último en la localidad bonaerense de Colón recibió entre 60 y 70 navajazos en el tórax, la espalda y cuello e intentó defenderse del ataque ya que tenía lesiones en las manos y antebrazos, según el resultado de la autopsia que recibió el fiscal en las últimas horas.Según el informe de la necropsia Pablo Fullana Borsato (36) sufrió entre 60 y 70 heridas corto punzantes en el tórax, el dorso, la zona costal y el cuello.Esas lesiones le afectaron los pulmones, el corazón y el paquete vascular del cuello, mientras que había signos de defensa en las manos y sus antebrazos.Según las fuentes, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático producido por múltiples heridas de arma blanca.En tanto, el fiscal Uthurry contó al canal Todo Noticias que el único acusado, identificado como Leonel Fazzio (18), se negó a declarar esta mañana en los tribunales locales.El funcionario judicial precisó que el sospechoso fue indagado por el "homicidio agravado por ensañamiento" de Fullana Borsato y que pidió la conversión de la aprehensión en detención ante el Juzgado de Garantías de Pergamino.Además, el fiscal aseguró que "en principio no hay ningún elemento para acreditar un crimen de odio", ya que ni su familia ni allegados encontraron "relación con la persona detenida".Uthurry añadió que Fazzio tenía "varias causas en trámite pero por delitos menores" e incluso tenía una "suspensión de juicio a prueba" otorgada en octubre de este año.Respecto a la escena del crimen, el representante del Ministerio Público afirmó que "no hablaba de una violencia distribuida sino en un sector del living, donde había gran cantidad de sangre".El crimen del arquitecto, militante del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales (LGBTTI) fue descubierto el domingo en una casa ubicada en calle 45 entre 22 y 23 de Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires.El hombre fue hallado por un primo suyo, de 29 años, que concurrió a su vivienda debido a que no contestaba los llamados.Tras alertar a la policía, los efectivos de la comisaría local que llegaron a la casa constataron el fallecimiento de Borsato, quien solamente tenía puesta una remera y había recibido varias puñaladas.Según las fuentes, al revisar el inmueble, el personal policial observó que había un gran desorden y una botella rota, aunque en principio no pudo determinar si existía algún faltante.Paralelamente, Fazzio fue aprehendido en una calle de la zona luego de que quiso manosear a una jubilada de 81 años y a la que le exhibió sus genitales.Lo que llamó la atención de los investigadores es que al momento de ser apresado, este joven tenía la ropa manchada con sangre, pero quedó comprometido con el crimen del arquitecto cuando un testigo se acercó a la fiscalía y declaró que lo había visto salir de la casa de Borsato momentos antes.Además, los investigadores corroboraron que la suela de la zapatilla que tenía puesta era la similar a la huella que había dejado el homicida en la casa del arquitecto.