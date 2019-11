Buscan a un joven de San Benito que desapareció en Rosario hace 12 días

Buscan a Exequiel Raúl Coronel, de 24 años, oriundo de San Benito. El joven, por propia voluntad, hace cuatro meses se internó en la Fundación Remar ubicada en Rosario, pero hace 12 días desapareció de ese lugar y no pueden dar con su paradero.Liliana, su madre, indicó aque "se internó por propia voluntad porque tenía problemas de adicciones pero ahora ya estaba bien. Fui a verlo el Día de la Madre, pasamos el día también con mis hijas y nietas. Estaba muy bien, que se iba a quedar todo el tiempo que sea necesario. No fumaba, no se drogaba, estaba en la Iglesia Cristiana"."Desde Remar salen a vender pan casero, alfajorcitos, reparten volantes. Salió a hacer eso y nunca volvió. Es raro que dejó todas sus pertenencias y no ha regresado. Él siempre trataba de comunicarse conmigo como sea. Quedó su teléfono y todas sus cosas", dijo.Contó que "llamé a la fundación y dijeron que lo tomaron como que Exequiel se pudo haber ido de joda. Entiendo que dos o tres días, pero ya se cumplen 12 días y no hay noticias. Nos dijeron que había que esperar, que habían llamado a la Policía y Gendarmería. Sus pertenencias están en su habitación"."Le pedí al encargado que se fije en el teléfono si encontraba algún número porque mi hijo me dijo que estaba conociendo a una chica", señaló."Lo extrañamos, no quiero pensar nada malo, solamente quiero que aparezca, que dé señales de vida. Desde Remar nos dijeron que no se hacían cargo de nada, que nosotros éramos los familiares y teníamos que buscarlo nosotros. Hice la denuncia, fui a fiscalía, me pidieron fotos", agregó.Por cualquier información, comunicarse con la comisaría más cercana.