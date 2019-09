Reconstruyen cómo fue el brutal crimen de la joven que apareció descuartizada

Sociedad El fuerte mensaje de la hermana del acusado de asesinar y descuartizar a joven

Tres días después de ser descubierto el brutal femicidio de Cielo López, ocurrido en la ciudad neuquina de Plottier, la Justicia acusó por abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente agravado, por criminis causa y femicidio, a Alfredo Escobar. Además, el joven de 28 años quedó con prisión preventiva por los próximos seis meses.En una audiencia realizada ayer, el fiscal jefe Agustín García reconstruyó, a partir de la investigación realizada por la Policía, las últimas horas de Cielo. La joven de 18 años fue vista por su familia por última vez el jueves 12 a la tarde, antes de asistir al CPEM 8 de Plottier, donde cursaba en el turno vespertino.En determinado momento,. De acuerdo al resultado de la autopsia,manifestó García. Las palabras del fiscal eran escuchadas por la hermana y el papá de Cielo, quienes rompieron en llanto ante el brutal relato.Respecto del lugar del crimen, el fiscal sostuvo que la casa en la que vive el acusado tiene al fondo, a unos 50 metros, una construcción utilizada como taller mecánico. Fue allí donde los investigadores encontraron manchas de sangre. Una de ellas había sido lavada y fue descubierta a partir de la utilización del luminol, publica el diarioUna de las cuestiones que destacó García es que una antena captó el celular del acusado el sábado a las 23 en el sector de Los Espigones en China Muerta, sitio donde el domingo unos pescadores hallaron los restos de Cielo de casualidad. Por ello, se presume que esa noche arrojó el cuerpo al río Limay, unas 40 horas después de asesinarla.Alfredo Escobar, de 28 años, fue detenido el martes a media mañana llegando al puente carretero cuando circulaba a bordo de una Fiat Ducato junto a sus padres.Si bien el fiscal y el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco hicieron mención de que todavía no están los resultados de ADN sobre rastros de sangre y semen, ambos consideraron que había elementos suficientes para que el joven sea acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente calificado por criminis causa y por femicidio., enfatizó García y pidió seis meses de prisión preventiva.La defensora Natalia Pelosso destacó que aún restan los resultados de las pericias para conocer si existió abuso sexual. Así, indicó que no se puede tener por formulados los cargos de abuso sexual con acceso carnal y, por ende, tampoco de homicidio criminis causa. También se opuso al agravante de femicidio y a la cautelar al considerar que no existen riesgos.Finalmente, la jueza Ana Malvido avaló la acusación y la preventiva. Los delitos homicidio criminis causa y femicidio tienen penas de prisión perpetua.