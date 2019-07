Desvalijaron tienda: "Me hicieron un daño importante, esto me costó", dijo dueña

Una blanquería y tienda ubicada en calle Coldaroli al 800, en el barrio Nebel de la ciudad de Concordia, fue visitada en horas del amanecer de ayer por los amigos de lo ajeno quienes se llevaron numerosas prendas de vestir, ropa de cama y todo lo que encontraron a mano; estiman que el robo se habría producido en horas de la madrugada o con las primeras luces del día.



Sobre el mal momento que está viviendo tras el robo, Carolina Jara, dueña del local, dijo que "a eso de las nueve de la mañana me avisaron que habían barreteado la puerta del negocio, mi papá me pasó a buscar y nos vinimos, porque acá vive mi abuela, y cuando llegamos nos encontramos con que me robaron muchas cosas materiales porque más de 6 acolchados de dos plazas, 10 mantas, sábanas de chicos y de grandes, conjuntos deportivos".



Con llanto entrecortado, la mujer contó que "es una pérdida económica importante porque a mí me costó armar esto porque lo arme con muchísimo sacrificio".



Del mismo modo, señaló que "yo le pido a todo el barrio, le pido a toda la gente que si alguien anda vendiendo las cosas que por favor me avisen o le avisen a la policía. Me desvalijaron, me revisaron todo, hasta se probaron ropa y como no les andaba la dejaron tirada en el suelo, me revolvieron los cajones buscando plata".



Asimismo, Carolina mencionó que "ya sabemos dónde están las cosas, están en dos casas de por acá no muy lejos, nosotros ya le avisamos a la policía y si ellos se mueven rápido tal vez se pueden recuperar al menos algo de lo que me robaron porque a mi me hicieron un daño importante, esto me costó hacerlo, me costó armar el negocio, encima todo lo que me robaron era todo lo de invierno que había traído hace unos días para vender, estoy destruida". (El Sol)