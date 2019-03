Banda que hizo cuantiosa estafa habría "comprado" datos a familiar de la víctima

Allanamientos

Un nuevo cuento del tío se perpetró en Paraná durante la mañana del miércoles 27 de febrero. Las víctimas fueron una mujer mayor y su hijo.La modalidad fue la de siempre: un llamado telefónico de parte de un familiar que informa que va a necesitar dinero para una transacción financiera. El paso siguiente es actuar rápido para que la víctima no tenga tiempo de reaccionar.Este dato exhibió que los delincuentes tenían más información que la podían haber relevado de un simple trabajo de inteligencia o de un hábil llamado telefónico para manipular a una víctima desprevenida.El caso se conoció el sábado cuando efectivos de la División Delitos Económicos realizaron el sábado 3 de marzo, dos allanamientos y requisas domiciliarias en viviendas ubicadas en los barrios Francisco Ramírez y Las Flores.En los procedimientos se incautaron importantes sumas de dinero en moneda nacional de curso legal y equipos de telefonía celular, que serán peritados. Además, se logró identificar y notificar a los moradores de las viviendas de la causa judicial que se inició.La policía allanó viviendas ubicadas en los barrios Francisco Ramírez y Las Flores, donde se incautó dinero.Fuentes policiales consultadas precisaron que "se analizan dos líneas investigativas, por un lado quién aportó el dato y por el otro, quién fue a buscar el dinero", añadiendo que "analizamos que se trata de una banda, porque no actuó uno solo; está el que llama, el que busca el dinero y el que está dando vueltas en el auto para cargar al que se lleva el dinero".Para los pesquisas se está ante "una banda que opera en conjunto. Tenemos una persona que actuó desde adentro de la familia, que vendió el dato, y la banda que cometió el delito. Una de estas líneas fue la que llevó al allanamiento del sábado. La persona trabajaba en la casa" precisó la fuente.La investigación que comenzó a sustanciarse a partir de la denuncia que radicó en comisaria primera el hijo de la víctima y también damnificado, permitió colegir que el hecho se perpetró en una vivienda sita en el radio céntrico de la capital provincial.Según se precisó, "una mujer mayor recibió un llamado de otra que dijo ser la sobrina, diciéndole que estaba en el banco con el hijo de la mujer, que es el único hijo que tiene. En esa oportunidad le dijo que tenían que depositar el dinero que tenía el hijo guardado en la casa, que eran ahorros de mucho tiempo. Le dijo que iba a ir un contador a buscar el dinero".En este primer tramo del delito, se indicó que a los "pocos minutos, no más de 15 apareció, en la vivienda el supuesto contador, la mujer le entregó 185.000 dólares, 2.200 euros y alrededor de 250.000 pesos y cheques".La fuente consultada señaló que "de la investigación que se comienza a realizar a partir de la denuncia que se radicó en sede de comisaría primera, se estableció que la personas que realizó el llamado tenia datos sobre la familia".Según explicaron las fuentes a, "en el cuento del tío los delincuentes realizan el llamado, buscan el dinero y se van; en este caso regresaron dos veces porque se dieron cuenta que el dinero que les entregó la víctima no era todo el que sabían que había en la casa".Así, desde la fuerza se pudo establecer que "la abuela entrega una primera suma de 250.000 pesos y se retiran, luego hay otro llamado porque faltaba plata y a los 15 minutos regresan, la abuela busca y encuentra más dinero, Incluso se pudo determinar que los estafadores guiaron a la señora al lugar en donde estaba el resto del dinero".