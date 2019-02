Asalto a comerciante: "Le tiraron para lastimarlo", afirmó su hermano

Policiales Delincuentes balearon a conocido comerciante en un intento de asalto

El intento de asalto ocurrió cerca de las 21:30, de este martes, cuando un hombre de 65 años de apellido Olivieri, se encontraba en la vereda de su carnicería "El Águila", ubicada en inmediaciones de calles Moulins y Diamante, de la ciudad de Concordia.Los maleantes intentaron sustraer a Olivieri un maletín, pero el comerciante se resistió. En esas circunstancias los delincuentes reaccionan violentamente y le efectuaron de dos a tres disparos.Roberto Olivieri dio detalles del asalto que sufrió su hermano Raúl, en la puerta de la carnicería ubicada en Moulins, a metros de Diamante."Él se iba y dos motos lo alcanzaron, una adelante y otra atrás, él se bajó de la camioneta y le pegaron un tiro, se trenzó en lucha después que le dieron el balazo, con el portafolios que llevaba les pegaba, el tipo iba con casco así que no le vio la cara, después le tiraron dos tiros más, también se metió la señora de mi hermano, los ladrones pegaron media vuelta y se fueron", contó aRoberto asegura que fue un intento de asalto, "eran jóvenes, pero no les vio la cara. Era como las 21:30 hs; tenía algo de plata, pero no mucha porque habíamos pagado. Si lo hubiesen apuntado mi hermano les daba todo pero como le tiraron para lastimarlo él comenzó a luchar y generó su reacción".Consultado sobre el estado de salud de Raúl, su hermano confirmó que se encuentra descansando en su domicilio, fuera de peligro, con una lesión, aparentemente leve, en la rodilla.