Se pospuso la declaración de la menor de 13 años sometida a un aborto

Sociedad Investigan el abuso a niña de 13 años tras aborto de cinco meses de gestación

Sociedad Siete médicos expresaron su objeción de conciencia tras aborto en hospital

Se pospuso la declaración de la niña de 13 años a la que se le practicó un aborto a los cinco meses de gestación. La instancia judicial estaba prevista para este domingo en el marco de la causa que se inició en la Fiscalía de Concordia a cargo del Dr. José tras la denuncia del Ministerio Pupilar para que se investigue la posible comisión de un abuso sexual contra esta menor.. "La familia alegó que no estaba bien psicológicamente, que no está preparada para ese momento, porque transita una etapa de duelo, por así llamarlo, y por ese motivo pidió postergar la declaración", señaló.Y en ese sentido, Arias explicó que, "se trata de una declaración especial, no solo porque interviene el psicólogo, sino porque hay que elegir bien el momento en el que se tome esa declaración, porque no serviría de nada si ella no viene preparada para declarar y no puede decir nada".En ese marco, el fiscal prefiere esperar "el tiempo prudencial que haya que esperar" para escuchar el testimonio de la menor a los fines de esclarecer si fue víctima de abuso sexual y cómo se produjo el proceso de la interrupción de su embarazo y sus derivados."Esta situación fue motivada porque el Ministerio Pupilar efectuó una denuncia penal en Fiscalía para que se investigue la posible comisión de un abuso sexual contra esta menor", aclaró en ese sentido."Esa denuncia fue formulada antes de la práctica abortiva, con lo cual, luego de la supuesta negativa del hospital de activar el protocolo, la familia de la menor hizo una presentación ante el Juzgado de Familia a los fines de que se aplique este protocolo sobre la base de la denuncia por abuso sexual que había promovido el Ministerio Pupilar", continuó.