Investigan el abuso a niña de 13 años tras aborto de cinco meses de gestación

No hubo solicitud de autorización judicial

Conmovió a la opinión pública y, practicado en el hospital "Delicia Concepción Masvernat" de Concordia. La enorme repercusión del caso quedó visibilizada, por la masiva presentación de los médicos que manifestaron su objeción de conciencia.. Una tercera fuente consultada resaltó la indignación que embargó a algunas enfermeras, testigos impotentes de lo que, algunos califican, como "abandono de persona", señalaron.Uno de los profesionales que fue testigo del caso, dio detalles que revelan cuestiones dudosas sobre la implementación del "Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo"."Ante el cambio de paradigma, que pasa a ser de acción pública,", dijo a ElEntreRíos, el Director del Hospital Masvernat, el Doctor Miguel Ragone.La aclaración del profesional se refiere a los supuestos casos en los que se pudieran ocultar los abusos a menores en el seno intrafamiliar y que posibilitarían el pedido de aborto sin denuncia previa, lo cual implicaría un ocultamiento del delito.En tanto, este viernes, el médico ginecólogo y obstetra, Fernando Rivasen, contó qué ocurrió en. "la chica llega por Guardia y entra en el servicio de Pediatría por una aparente tumoración abdominal", reveló y continuó su relato: "se sospecha de un embarazo, se hace un diagnóstico y se confirma., lo cual nos enteramos después que no hacía falta", reiteró.Además, Rivasen afirmó que en el hospital "Delicia Concepción Masvernat" de Concordia el personal "desconocía la situación de que una paciente con el solo hecho de denunciar una violación,", remarcó.Posteriormente, el Ministerio de Salud de la provincia, se ocupó en aclarar que "los profesionales de la salud frente a situaciones complejas de riesgo de salud, riesgo de vida o violaciones/abuso sexual, están habilitados a proceder según lo establecido en el Código Penal Art. 86, inc. 1 y 2, siempre y cuando la niña o adolescente así lo demande.está permitido", explicaron.Además,en función de una Interrupción Legal de Embarazo", dispararon.que expresaron su objeción de conciencia tras un perturbador aborto realizado en el hospital de Concordia.Al respecto, desde, que conmueven por estas horas a la provincia. El comunicado se ocupó en aclarar que "no hubo orden judicial en el caso de la interrupción del embarazo de una menor de edad", explicaron."Ante los hechos de público conocimiento sobre la interrupción del embarazo de, la titular del Juzgado 2 de Familia de Concordia, Dra Belén Esteves informó que ningún juez de esa ciudad otorgó autorización judicial para la interrupción del mencionado embarazo, dado que", señala el escrito enviado a este medio.Al respecto,Por otra parte, desde el organismo de prensa del Superior Tribunal de Justicia, se detalló que "en este sentido,, la que fue fijada con fecha y hora, yque nuestra normativa establece para este tipo de casos; tal como lo informó el Ministerio de Salud de la provincia en el día de la fecha", finaliza el comunicado.