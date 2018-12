Aborto en Masvernat: El Ministerio de Salud negó sobrevida del feto

El Ministerio de Salud de la Provincia emitió un comunicado en el que desmiente tajantemente la versión de que el feto expulsado de una niña de 13 años haya sobrevivido a la práctica médica que se realizó. El organismo provincial cargó contra la "manipulación perversa y la intimidación" que se buscó con la difusión falsa del caso.



El documento indica: "Ante las diversas versiones existentes sobre la interrupción legal de embarazo (ILE) realizada a una niña de 13 años en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, en particular lo referido a que el feto expulsado en la práctica médica tuvo una sobrevida de 10 horas, este Ministerio de Salud de Entre Ríos reitera que se trata de una versión no fidedigna".



"Dado la conmoción que producen estas versiones, la manipulación perversa y la intimidación que se ha ejercido hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud, se hace imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el "Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" como no lo ocurrió en este caso", añade.



"Con las reservas de la información que conciernen al secreto profesional y a los derechos a la intimidad de la niña, atendiendo al debido resguardo de todos los datos concernientes a la identidad de la persona menor de edad y su historia clínica confeccionada con elementos técnicos, objetivos y científicos, sólo se aclara que el resultado del proceso medicamentoso realizado fue con el rigor que indica el protocolo", agrega.



"Cabe indicar que el registro del historial clínico considerado por las normas deontológicas y las herramientas legales del derecho del paciente, derivado de una asistencia médica de calidad puesto que se trata de un fiel reflejo de las prestaciones realizadas al paciente, dicho registro constituye un elemento de prueba de responsabilidad profesional, un testimonio documental de ratificación y veracidad de declaraciones de los actos clínicos y conducta profesional, instrumento médico legal fundamental de primer orden", precisa.



"En el sector salud se deben contemplar los derechos del paciente, el secreto médico es un elemento clave, la confidencialidad, la intimidad y la historia clínica son el documento más privado que existe", menciona.



"Es por ello que, ante declaraciones a la prensa de profesionales de la salud del ámbito público estatal refiriéndose a la ILE realizada a la niña de 13 años, este Ministerio de Salud está analizando las posibles ocurrencias de violación al secreto profesional, a la Ley de Paciente y a sus deberes como funcionario público", adelanta.



"La atención de la salud de la población entrerriana es nuestra prioridad, brindar toda la asistencia médica a cualquier persona que ingresa a los efectores, en el marco de lo que mandan las leyes en vigencia en la República Argentina, forma parte de nuestros objetivos sanitarios", define.



"Por eso queremos llevar tranquilidad a toda la población de Entre Ríos, en particular de la ciudad de Concordia, que desde este Ministerio hemos tomado conocimiento de los hechos, se actuó con celeridad en concordancia con los otros organismos de protección de derecho y la Justicia, resguardando en todo momento los derechos de la niña por lo que se continuará de la misma manera", concluye.