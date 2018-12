Siete médicos expresaron su objeción de conciencia tras aborto en hospital

La confusión sobre la violación

, para la práctica de abortos, luego de que fueran testigos de un hecho que los perturbó.En los medios de comunicación sólo se conocieron algunos datos aislados sobre lo sucedido. Por ejemplo, que en el nosocomio se había practicado un aborto a una menor de edad que cursaba el quinto mes de embarazo y que presuntamente había sido violada.También trascendió que en un primer momento el personal médico se habría resistido, pero la intervención de la flamante jueza de familia,Uno de los médicos del Hospital Masvernat consultados poraseguró que en un primer momento ellos desconocían que la menor embarazada hubiera sido violada. Por el contrario, la información inicial con la que contaron daba a entender que el papá del bebé sería un adolescente, apenas dos años mayor que la chica, con quien ella estaba vinculada.Pero esos, fueron apenas un momento de una secuencia de hechos más complejos y traumáticos, que dispararon un torbellino de emociones y de planteos éticos y legales, tanto en partícipes como en testigos presenciales y autoridades del hospital., suponiendo que su presunta "inviabilidad" haría que en forma inmediata los latidos de su corazón se detuvieran.. Otro se atrevió a calcular que fueron "aproximadamente diez horas". Una tercera fuente consultada resaltó la indignación que embargó a algunas enfermeras, testigos impotentes de lo que, algunos califican,El estupor también alcanzó al servicio de Neonatología, al que. Según la ley 24540/95, todo nacimiento con vida, aunque dure sólo instantes,, mientras que el deceso debe ser volcado al libro de defunciones, adjuntando el certificado firmado por el médico que acredite la causa de la muerte., explicó uno de los siete profesionales que notificaron mediante carta a la Dirección del Hospital Masvernat su objeción de conciencia, de manera tal de que no contribuirán a practicar abortos.El derecho argentino, lo mismo que el de muchas naciones del mundo, no subordina la existencia de la persona humana a su presunta "viabilidad". Dicho en otras palabras, seNo es un capricho este enfoque. Si la falta de "viabilidad" implicara la pérdida de los derechos humanos, alguien desahuciado por una enfermedad terminal no sería considerado persona y sería válido abandonarlo a su suerte o directamente eliminarlo.En diálogo con El Entre Ríos, el Director del Hospital Masvernat, el Doctor Miguel Ragone, explicó- El protocolo para abortos por violación,"Como la interrupción del embarazo se hace en el período que se considera aborto, los recién nacidos no tienen viabilidad".- La ley argentina no contempla la viabilidad."Efectivamente, la ley no la contempla"."Justamente eso es lo que nos planteamos como médicos y lo que se explicó en una reunión con miembros del Poder Judicial, que tuvo lugar el martes último.. Por ejemplo, un chico de 18 semanas que pese 350 gramos, la formación de los órganos no está completa. No es viable. Por más que se le haga lo que sea no es viable. Pero a su vez, lo que nos preocupa a nosotros es cuando haya viabilidad,, por ejemplo con un chico de 24, 26 semanas, que tiene posibilidades de una supervivencia.Según el protocolo que tenemos, hasta las 22 semanas no habría viabilidad."No es fácil y es una situación que impresiona. Se puede dar una atención mínima y ver su evolución. Pero en casos de 20 semanas ni acá ni en ningún lado, al menos por ahora, se ha logrado la viabilidad".- Después de este caso,"Sí, sí, sí, he recibido"."Hasta ahora son siete los que me presentaron".- La ley obliga a anotar en el libro de nacimientos del Registro Civil a toda criatura que nazca con vida"Bueno, ahí está la duda porque..."."Normalmente, todo lo que sea aborto hasta las 22 semanas y 500 gramos, más / menos 50, no se lo anota porque se lo considera un aborto, porque no es viable.Tenemos 2900 partos por año y los abortos espontáneos, por causas naturales, no provocados, son un alto porcentaje; tendría que anotarse a todos los fetos de 16, 17, 18 semanas. Nunca se hizo porque se lo considera aborto".. Deberían trabajar en la parte legislativa en ese tema, para aclarar y que no haya dudas. Aparte de la objeción de conciencia de muchos y la situación ya es difícil de por sí, las cosas no están claras.El martes se trató el Protocolo de Abuso Sexual Infantil, porque desde hace uno o dos meses se considera que toda persona menor que denuncia abuso pasa a ser cuestión de acción pública y por tanto es obligatoria la denuncia.".Por ejemplo, llegaba una menor de 14 años, decía que la habían violado, y ustedes debían practicar el aborto sin dar cuenta a la Justicia sobre la presunta violación."Exactamente. Pero de ahora en más, como pasa a ser acción pública, sí vamos a hacer la denuncia. De eso hablamos en la reunión con gente de la Justicia y el Copnaf. Ante el cambio de paradigma, que pasa a ser de acción pública,, para superar la contradicción con el nuevo protocolo de abuso infantil"."Sí, es muy complicado y difícil y realmente nos deja mal a todos.". Fuente: El Entre Ríos