Acordaron pena para acusado de venta de drogas

Foto: Policía de Colón Crédito: Ilustrativa

En audiencia desarrollada la semana pasada en la ciudad de Colón, ante la jueza de Garantías, doctora Natalia Céspedes, se desarrolló un juicio abreviado contra un sujeto que fuera detenido y acusado por infracción a la Ley de Narcomenudeo.



Se trata de Sebastián Rubén Premat, de 28 años, quien fuera representado por el doctor, en la causa que llevara adelante el fiscal Auxiliar Nº 2, doctor Alejandro Martín Perroud



Tras arribar a un acuerdo de las partes, se presentó la solicitud de juicio abreviado, con la anuencia del acusado, por lo que se pidió la pena de 4 años y dos meses de prisión efectiva, más el pago de una multa, en orden a los delitos de "Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal".



Según lo señalado, la Investigación se inició con un estado de sospecha, comunicado por el personal de la Delegacía de Tóxicos, el 9 de octubre de 2018, dando cuenta de que en la casa situada en calle Tres de Febrero al 300 de la ciudad de Colón se estaría comercializando estupefacientes.



En la misma fecha se abrió una causa a la que se fueron agregando nuevos informes y videos que se grabaron en el transcurso de las tareas de vigilancia en las inmediaciones del lugar, mediante los cuales se aprecian las maniobras llevadas a cabo por parte del investigado para la venta de estupefacientes.



Básicamente, la asidua concurrencia de personas que llegaban en distintos medios, vehículos, motocicletas, que interactuaban por pocos segundos con el imputado para luego retirarse.



Luego de dos semanas de investigación el Fiscal Perroud solicitó dos allanamientos, uno para el lugar en donde se sospechaba la comercialización de estupefacientes (donde funcionaba además una pequeña despensa), y otro para el domicilio del imputado y su grupo familiar, en calle Paso de los Andes al 300 de la ciudad de Colón.



Los procedimientos tuvieron resultado positivo toda vez que se secuestraron teléfonos celulares, unos 38 gramos de cocaína, dinero en efectivo, y un arma de fuego calibre 22. En el mismo momento se produjo la detención de Premat y de su concubina.



El teléfono celular del imputado fue peritado por personal del Gabinete Criminalístico Colón, constatándose distintas comunicaciones -mensajes de texto y audio- mantenidas entre el imputado y distintos sujetos que inequívocamente indicaban que en el lugar efectivamente se comercializaban estupefacientes.



Al momento de prestar declaración el imputado admitió que el estupefaciente secuestrado le pertenecía y que solía vender pequeñas dosis para solventar su propio consumo, aunque la investigación demostró que la actividad era más intensa.



Por otra parte reconoció haber tenido el arma de fuego calibre 22 en su domicilio, la que también fue sometida a pericia resultando apta para efectuar disparos. Los informes solicitados al ANMAC indicaron que el imputado no era legítimo usuario de armas de fuego y que la secuestrada no estaba registrada a su nombre.



En la sentencia se dispuso el decomiso del dinero secuestrado y destrucción del estupefaciente y los elementos relacionados al mismo, como así también del arma. El Fiscal interesó que los celulares secuestrados no sean destruidos sino que sean destinados a la provisión del Sistema de Botón Antipánico para casos de violencia de género, lo cual fue consentido por el imputado.



Tras la condena a 4 años y 2 meses de prisión se dispuso el traslado de Premat a la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguychú, donde deberá cumplir la misma. En cuanto a su concubina, no se pudo establecer que participara de la actividad de comercialización, por lo cual fue sobreseída.