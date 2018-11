Actis: "Hay situaciones que no se pueden arreglar metiendo preso a un inocente"

Denunció "irregularidades" en la investigación

"Hay situaciones que no se pueden arreglar metiendo preso a un inocente", sentenció Pablo Actis a, el día después de haber sido notificado del rechazo, por parte de la Sala Penal del STJ, al recurso de impugnación extraordinaria que habían presentado sus abogados defensores.El Tribunal integrado por los Dres. Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Emilio Castrillón, confirmó, íntegramente, la condena de Actis a prisión perpetua por la muerte de Agustina Turano, ocurrida el 18 de mayo de 2014. La chica fue hallada sin vida en la vivienda ubicada en calle Maestro Alberdino de Paraná que Turano compartía con Actis.Actis, en una entrevista bridada adesde la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde permanece detenido desde julio de 2016, denunció "irregularidades" en la autopsia practicada al cuerpo de Agustina Turano."La irregularidad principal que a mí me condena, la única prueba que me condena, fue la autopsia, por la hora de la muerte", sostuvo. Y continuó: "Los primeros médicos que llegan a la escena dictan que fue a las 16hs, y en ese momento yo me encontraba con los papás de Agustina".Dijo además, que se "utilizaron métodos obsoletos que dejaron de utilizarse a mediados del siglo XIX". "La forma en la que abrieron el cuerpo, no era la correcta", señaló.Y en ese sentido, comparó su caso con el de "Pequeña P", la travesti encontrada muerta el 27 de febrero de 2009 en su casa en Gualeguaychú, en el que el médico forense Walter Aguirre, "hizo una autopsia mal con métodos obsoletos acusando a un inocente de un horrible homicidio que nocometió"."En mi caso pasó lo mismo, hicieron la autopsia cinco días después", apuntó, y calificó este trabajo como "erróneo"."El cuerpo de Agustina no tenía marcas, no tenía signos de violencia, y yo tampoco tenía marcas en mis manos, como señas de haber mantenido una lucha previa, como lo califican en el juicio", recalcó Actis."Marcas en vida, signos de suicidio", referenció, al tiempo que apuntó: "No se quieren reconocer varios puntos de la autopsia pero si se reconocen, a un médico que la hizo y a otro forense que ni siquiera estuvo ese día, el Dr. Moyano, quien firmó y avaló una autopsia siendo que ni siquiera la vio, no sabe lo que han puesto".Después de haber expuesto una serie de puntos en los que denunció la forma en la que se llevó a cabo la investigación por la muerte de Agustina Turano, Actis apuntó a "un tráfico de influencias por parte del cuestionado procurador general que influyó en el método en el que se hicieron las cosas, vulnerando muchos derechos constitucionales que uno tiene"."Lamento mucho la muerte de Agustina, yo era su pareja, y lamento mucho el dolor de su familia, pero hay situaciones que no se pueden arreglar metiendo preso a un inocente", remarcó Actis."Agustina decide quitarse la vida. Ella estaba pasando un momento emocional bastante complicado. De hecho, en el expediente figuran los mensajes y la relación complicada con sus padres. Ese día tuvo un episodio violento, yo decido separarme y ella se quitó la vida. Nunca pensé que lo iba a hacer", indicó el muchacho de 28 años, condenado a prisión perpetua por la muerte de Agustina Turano."Hay un trasfondo mucho más grave de la cuestión que es no reconocer el suicidio de Agustina", recalcó."Yo tenía una vida activa, amigos, una vida socialmente bien, no tenía problemas con nadie. Trabajaba en mi comercio, en un reparto, mucha gente me conoce y sabe lo que soy.. por eso me extrañó la situación, cómo se dieron las cosas", rememoró.Actis, con 28 años de edad, pasa sus días en la Unidad Penal de Paraná: se desempeña en los talleres que ofrece el Servicio Penitenciario y el año próximo comenzará la Licenciatura en Historia."Es difícil estar en un lugar como éste, pero uno trata de hacer la vida lo más llevadera posible desde. Es muy importante tener la posibilidad dentro del penal de formarse como persona e instruirse en una carrera universitaria es muy interesante. Ayuda mucho a mantenerse ocupado y con la mente despejada. Todos los días es lo mismo, trabajar y estudiar. Está la posibilidad y la aprovecho", recalcó.Finalmente, se mostró confiado en que saldrá del penal antes de cumplir los 25 años de la condena."Estoy a la espera de la resolución del Superior Tribunal, porque vamos a seguir apelando hasta llegar a la Corte. Tenemos material para demostrar mi inocencia. Nunca nos vamos a quedar de brazos cruzados. La Corte es otra instancia, y si no, tendremos que ir ante la Corte Interamericana. Tengo fe y creo en que la Justicia llegará, tengo la conciencia tranquila, duermo de noche y sé que las cosas, tarde o temprano se dan a la luz", remarcó el joven.Y en ese sentido envió un mensaje al Tribunal que lo condenó: "Que no se equivoquen tanto y dejen las amistades de lado, porque acá hay un tráfico de influencias importante. "(A los jueces) que no duerman la conciencia"."Tendré que esperar, no desesperarme, y seguir apelando hasta que las cosas se den. Soy inocente y lo pude demostrar", cerró.