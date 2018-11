El procurador sobre la defensa de Actis: "Se cayó como un castillo de naipes"

Dos años y cinco meses después de la sentencia que condenó a prisión perpetua a Pablo Actis, la discusión sobre si la muerte de Agustina Turano fue un homicidio o un suicidio fue llevada hasta el Superior Tribunal de Justicia.explicó de qué se trata esta instancia."Esta es una cuestión formal de la estructura de los procedimientos. Lo que se denomina como doble conforme, es decir, la revisión lo mas exhaustiva posible de una sentencia de condena que termina en la Casación donde se realiza esta revisación", explicó. Y continuó: "El llamado recurso extraordinario provincial es para adelantar en sede local lo que antiguamente se discutía como admisibilidad del juicio a la Corte".Y en ese sentido valoró que "es una cuestión muy estrecha y restrictiva". "La defensa tiene que hacer todo lo que constitucionalmente tiene para la defensa de los derechos del acusado", indicó al respecto."Esta es la superioridad ética de un Estado republicano. Frente a un quebrantamiento catastrófico de las normas, el Estado de derecho contesta considerando a quien lo hizo como una persona con todos sus derechos, nunca como un enemigo", recalcó. "Estos recursos y plazos que para el ciudadano común pueden resultar incomprensibles, es la gramática constitucional con la que elegimos vivir", agregó."Cuando ordenamos que se reactivara inmediatamente, que se exhumara el cadáver y se hiciera la autopsia para comenzar con esto de destruir la(puesta en escena) que armó el acusado para tratar de ocultar lo que había hecho, un crimen de feminicidio respecto de su concubina, se cayó todo como un castillo de naipes", evaluó."Esperamos la deliberación del Tribunal, que puede dar un adelanto del veredicto o bien, puede señalar una audiencia próxima, ya sea, para el veredicto o para la sentencia en su totalidad", señaló.Por su parte, el querellante Raúl Barrandeguy, anteaseguró estar "tranquilo porque hay dos sentencias que, una de la Cámara y otra del Tribunal de Juicios, que son sólidas y fundadas"."Esta instancia no está prevista para discutir este tipo de argumentos, pero si hay que discutirlo, se hará", indicó al respecto.Y en ese marco, señaló que el argumento de la defensa de Actis, "es un razonamiento muy especial, porque está trillada esa cuestión de que la pericia no se hizo bien porque no se escucharon de los pedidos de los peritos de parte, un examen que no se interpretó bien, que no se escucharon las quejas respecto de que no hubo decisión sobre los contrapuntos teóricos, pero igual vamos a esperar", cerró.