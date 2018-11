El pedido del padre de Pablo Actis: "Que la autopsia se dirima científicamente"

"Pedimos la evaluación de médicos expertos en autopsia", remarcó aRicardo Actis, padre de Pablo, condenado a perpetua por la muerte de su pareja, Agustina Turano.Sus declaraciones fueron en el marco de la evaluación de los vocales del STJ Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Emilio Castrillón frente al recurso extraordinario presentado por los abogados defensores de Actis."Una organización presentó una amicus curiae con 600 citas médicas de forenses eminencias internacionales especializados en suicidio, y todos coincidieron en lo mismo. Además, de cinco o seis médicos que actuaron en el caso, hay uno solo que dice que fue homicidio, siendo que ese ni siquiera estuvo acá; firmó una autopsia estando en Rosario", indicó Actis (p)."Este es un caso fácil de dirimir, llamando a expertos de la Suprema Corte para que vean la autopsia que se hizo, y nada más, porque todo lo demás son cuestiones jurídicas que ni siquiera vienen al caso", insistió.Respecto del recurso extraordinario presentado por la defensa de Actis, el padre del condenado indicó que fue "porque nadie convocó a un experto para sacar conclusiones sobre la autopsia, el elemento probatorio y fundamental"."Hacen un relato novelesco de la situación porque no coincide el horario de la muerte. Al horario de muerte de Agustina, nuestro hijo estaba en casa con la nena. Es imposible que sea así", apuntó."El horario justo fue a las 16, el que dijo el Dr. Martínez, quien fue el primero que llegó a la escena, pero cinco días después, pareciera que ese no era el horario de la muerte", reprochó, al tiempo que señaló: "sólo tomaron en consideración, la última autopsia, y no lo que dijeron los primeros médicos que llegaron al lugar, siendo que cinco días después, con la situación del estado del cuerpo..."."Lo siento mucho por la otra familia porque es una tragedia, pero para nosotros también es una tragedia porque tenemos un hijo preso hace dos años y medio", recalcó Actis (p)."Estamos como al principio porque no se determinó nada, no está claro. No se puede basar una condena en algo que está dudoso", remarcó.