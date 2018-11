Caso Turano: "Agustina no se fue porque ella quiso, la mataron"

Este lunes debía dictarse sentencia sobre el fallo contra Pablo Actis por la muerte de Agustina Turano, con el consejo de absolución de un grupo de profesionales pero no se arribó a ninguna resolución. Y la audiencia que debe decidir sobre el recurso extraordinario presentado por la defensa de Actis pasó a cuarto intermedio hasta nuevo aviso.dialogó con las hermanas de Turano quienes no tienen dudas sobre la muerte de Agustina y que "el único culpable es Pablo Actis"."Sigue siendo doloroso revivir todas estas instancias. Pero estamos con la certeza, la tranquilidad y la seguridad que Agustina no se fue porque ella quiso, a ella la mataron y a eso no lo pueden dar vuelta. No pudieron darlo vuelta en ninguna instancia del juicio, digan lo que digan, las pruebas está en el juicio, donde se debatió todo, los fallos fueron unánimes y las pruebas fueron contundentes, él quiso enmascarar algo y no pudo hacerlo, cobardemente", indicaron.