Beba hallada muerta en lavarropas: Estrategia defensiva y versión del detenido

Este miércoles se le ratificó la prisión domiciliaria y se le revocó la salida laboral a Jonathan Javier Weisheim, el detenido por el caso de la beba recién nacida hallada fallecida en un lavarropas en una vivienda de calle Urdinarrain de Paraná.La familia del mismo sostiene su inocencia e hizo trascender la versión del imputado, que sería el puntal de su estrategia defensiva., pero que desde hacía mucho tiempo ya no habrían tenido un vínculo de pareja. Es así que argumenta que. Incluso, pondría en dudas su paternidad, lo que se determinará con la prueba genética solicitada por la Fiscalía.Acerca de lo ocurrido durante la noche en que se produjo el parto, que terminó con la muerte de la bebita de unas 34 semanas de gestación y con la madre internada en gravísimo estado, desde el círculo íntimo del joven expresan que. Siempre según la versión de Weisheim,, a comprar toallas femeninas y algún otro elemento, dado que le habría manifestado que se encontraba con su período menstrual.Según afirma, a su vuelta no ingresó al baño, sino que solo entregó los elementos desde la puerta., lo que motivó una nueva salida. A su regreso, el hombre habría avisado de su retorno y se habría acostado a dormir.Luego,, y grandes charcos de sangre. Ante la pregunta de qué había sucedido, la joven alcanzó a decir que le había venido su período,Por este motivo, el joven llamó a la madre de la joven y a la ambulancia. No obstante, quien llegó en primer lugar sería el hermano de la joven, revela la versión difundida porConstaría además en el expediente, que ni la madre de la joven, ni su conviviente, sabían del embarazo de la joven.Lo que se duda desde el círculo íntimo, conocidos los detalles de la noche, es queSegún el medio citado, "lo que habría dejado en claro en su declaración el detenido, es que el hermano de Yedro fue directamente al lavarropas, donde encontró el cuerpo de la bebé".La hipótesis a la que apunta la defensa del detenido, es a. Cabe recordar que el fiscal Franco Bongiovani ya había confirmaron aque habían pedido revisar las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona para determinar si alguien más entró a la casa durante la noche del pasado jueves.