Beba en el lavarropas: El por qué la joven no dijo que estaba embarazada

Mientras la joven Florencia Yedro permanece internada en gravísimo estado en el hospital San Martín de Paraná como consecuencia de las severas lesiones intrauterinas que sufrió en un parto no asistido, su familia designó a la Dra. María Fernanda Vásquez Pinasco como abogada querellante en la causa que se inició para determinar responsabilidades respecto a cómo ocurrieron los acontecimientos.Se recordará que en el departamento de calle Urdinarrain de Paraná en el que convivían los jóvenes, fueron hallados restos de tejido placentario y el cuerpo sin vida de un bebé de minutos de nacido, con una edad gestacional de entre 32 y 34 semanas.En tanto, Javier Weisheim, novio de la joven y presunto padre de la beba, permanecerá con prisión domiciliaria mientras continúa la investigación en el marco de la causa por homicidio agravado por el vínculo., la querella adelantó los fundamentos para argumentar, los agravantes en la causa, "al menos, por lesiones graves y abandono de persona"."Desde el relato de la familia puede inferirse que las conductas llevadas a cabo por esta mujer, pueden darse en un contexto de violencia de genero respecto de cómo se comportan las víctimas", confirmó a, la querellante María Fernanda Vásquez Pinasco, representación de la familia de la joven de 25 años.

"Hay cuestiones que se corresponden con una mujer que ha sido víctima de violencia"

Por qué la familia no sabía del embarazo

Vásquez Pinasco prefirió no develar los pormenores de la escena, solo comentó que, y de acuerdo a lo que aclaró,"Esto es un hecho gravísimo que se da en un contexto complicado entramado en un sistema patriarcal y machista en el que estamos imbricadas las mujeres", apuntó la abogada al dar cuenta de su estrategia, ya que según apuntó:"La familia tenía una leve sospecha de su embarazo pero ella no lo había dado a conocer y ese es un respeto absoluto a la privacidad de esta mujer., y si eso será o no merituado, tiene que ver con otras cuestiones", subrayó.